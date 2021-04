Gerald, Yam at JM, ano ang kayang isakripisyo para sa pag-ibig?

MAYNILA -- Ano ang kaya mong isakripisyo pagdating sa pag-ibig?

Ito ang tanong na sinagot ni Gerald Anderson at mga kasama niya sa "Init sa Magdamag" na sina Yam Concepcion at JM de Guzman sa "We Rise Together" nitong Biyernes, Abril 16.

Ayon kay Anderson, naitaya na niya ang kanyang pangalan para sa pagmamahal.

"Marami na rin akong naibigay para sa pagmamahal. Kumbaga siguro, nanganib 'yung reputation, nanganib 'yung pangalan, nanganib ang pinaghirapan ko for so many years, just like that. But, sabi nga kapag mahal mo talaga ang isang tao and you feel na ginagawa mo lang naman kung ano ang tingin mo ay dapat, tuloy lang ang buhay," ani Anderson na nitong nakaraang buwan lang ay kinumpirma na sa publiko ang relasyon nila ng aktres na si Julia Barretto.

"Siguro hindi talaga maiintindihan. I mean sa kahit anong aspeto ng buhay, hindi lang pagmamahal, may mga ibang opinyon talaga ang mga tao which is hindi natin kontrolado. And kung iisipin natin palagi yan, ibig sabihin hawak tayo sa leeg ng mga tao na yan, hindi ba? Iba rin ang panahon ngayon dahil sa social media. Kumbaga sa cellphone parang kasama mo ang mga hindi mo naman kakilalang tao na nagko-comment sa sala mo, sa kwarto mo," aniya.

"You just have to pick your battles and prioritize kung ano ang importante sa iyo at ano ang mahalaga," dagdag pa ng aktor.

Samantala, para naman kay de Guzman, marami siyang aral na natutunan sa mga nagawa niyang sakripisyo para sa pag-ibig.

"Marami na ata akong na-sacrifice. Pero worth it naman kasi may matutunan ka rin... Laging worth it ang love," ani de Guzman.

Paniniwala naman ni Concepcion, ang totoong nagmamahal ay hindi hahangarin na magsakripisyo para sa kanya ang taong minamahal.

"Feeling ko, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya bibigyan ng ganung struggle, hindi mo bibigyan ang tao, 'yung mahal mo, ng something to sacrifice para sa pag-ibig. Kasi if it's really true love then whatever you know whatever she wants to do ibibigay mo sa kanya 'yon kasi kaligayahan niya 'yon," ani naman ni Yam.

Magsisimulang umere sa Abril 19 ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC