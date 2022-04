Gerald Anderson sinorpresa ang PA ng bagong motorsiklo

Mula sa Instagram ni Gerald Anderson



Hindi maipaliwanag ni Jalal Laidan ang saya na nararamdaman nang regaluhan ito ng bagong motorsiklo ng boss na si Gerald Anderson.

Sinorpresa ng aktor ang kaniyang long-time personal assistant na si Laidan ng pinapangarap nitong motor para sa kaniyang kaarawan.

Sa inilabas na video ni Anderson sa kaniyang Instagram account, labis ang katuwaan ni Laidan nang makita ang motor.

Ilang beses niyang yinakap ang aktor at nagtatatalon pa na mayroon na siyang sariling motorsiklo.

“Marami salamat sa lahat po! Dream come true! thank you so much my boss my brother! @andersongeraldjr,” ani Laidan sa kaniyang Instagram.

Mabilis din niyang sinubukan patakbuhin ang regalong motor base sa video ni Anderson.

Nito lamang Marso, ipinagdiwang din ni Anderson ang kaniyang kaarawan kasama ang nobyang si Julia Barretto at pamilya ng aktres.

Samantala, abala na rin ang aktor sa bago nitong teleserye na “A Family Affair” kasama sina Ivana Alawi at Sam Milby.

