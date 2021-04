Tambalang Alexa Ilacad-Gab Lagman sa ‘Init sa Magdamag’ inihalintulad sa K-drama

Galing sa Instagram account nina Alexa Ilacad at Gab Lagman

Matapos ang matagumpay na pagganap bilang Bobbie sa pelikulang “Four Sisters Before The Wedding,” aabangan naman ngayon sa teleseryeng “Init sa Magdamag” si Alexa Ilacad na makakatambal sa unang pagkakataon si Gab Lagman.

Ngunit hindi katulad ng mga eksena ng mga bidang sina Yam Concepcion, Gerald Anderson, at JM de Guzman, “sweet” at “cute” ang kuwento ng kanilang karakter na sina Hanna at Kiko.

Inihalintulad ni Ilacad sa mga patok na Korean drama o K-drama ang magiging kuwento ng kanilang love story sa bagong teleserye na pinag-uusapan dahil sa maiinit na tagpong naipakita sa trailer.

“Sa kuwento namin as lovers -- as Hanna and Kiko -- their story really amuses me, very K-drama-ish for me. 'Yun 'yung take ko sa kanya,” pahayag ni Ilacad sa isang virtual blogcon ng serye nitong Huwebes.

Dagdag pa nito, wala mang mapupusok na eksena sa serye, sinigurado naman niyang kilig ang dala nila ni Lagman sa palabas na magpapakita ng pagmamahalang walang hinihinging kapalit.

“Ang ganda nung kwento nila kasi 'yung love na in-express nila as ypu watch it, it's very unconditional love. Second layer kami rito. Kami 'yung a bit lighter, more on kilig factor,” ani Ilacad.

Masaya naman ang batang aktor na maipareha sa aktres na ayon sa kaniya ay sobrang bait at malambing bukod pa sa inaalalayan siya nito sa trabaho.

“Siya 'yung unang nag-approach sa 'kin which I really appreciate it. Kapag 'di ko kilala 'yung isang tao, nahihiya ako. 'Yung sa kanya, sobrang nabaitan ako sa kanya at sobrang bait ni Alex,” saad naman ni Lagman na minsan na rin napanood sa seryeng “Halik.”

Umaasa naman ang aktor na mapapansin ng mga manonood ang chemistry nila ni Ilacad sa “Init sa Magdamag.”

“I really appreciate it na na-partner sa 'kin si Alexa. I hope mag-work 'yung chemistry namin na makikita n'yo sa show,” sambit ni Lagman.

Para naman kay Ilacad na minsan nang nanggaling sa love team na sinuportahan ng marami, nais niyang ipakita na kaya niyang maging isang “independent actress” na hindi lamang kailangan umasa sa ka-love team.

Ayon pa sa aktres, mas nagkakaroon na siya ngayon ng pagkakataon na masubukan ang mas mature na mga karakter sa iba’t ibang proyekto.

“I’ve always wanted to establish myself na kaya ko umarte mag-isa. I can stand on my own. I've always tried to show people that I can be an independent actress na hindi lang kailangan umasa sa love team. I can do it. I can explore other things,” saad nito.

Nakatakdang umere sa Abril 19 ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

