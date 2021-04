Carlo Aquino hinimok ang publiko: Ingatan ang mundo para sa mga bata

Galing sa Instagram account ni Carlo Aquino

Matapos makatanggap ng death threat ang kaniyang sanggol na anak, pinaalalahanan ng aktor na si Carlo Aquino ang publiko na huwag idamay ang mga bata sa karahasan.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ng aktor ang naging pahayag ng talent agency na Star Magic ukol sa mga masasakit na salitang ibinabato sa mga anak ng mga artista sa social media.

Hindi pa rin makapaniwala si Aquino na may mga taong umaasang may masamang mangyayari sa mga bata kagaya na lamang ng death threat na natanggap ng kaniyang anim na buwang taong gulang na anak na si Enola Mithi.

“Bakit pati mga sanggol o batang walang kalaban laban? Wala ba kayong mga anak? Pamangkin? Huwag naman sana ganun kawalang puso,” ani Aquino sa kaniyang Instagram story.

Hinikayat din ng aktor ang publiko na gawing ligtas ang mundo para sa mga bata at huwag itong gawing marahas.

“Ingatan natin ang mundong kakalakihan ng mga batang ito. Huwag nating hayaang maging marahas. Hindi lang para sa mga anak ng artista, pero para sa lahat,” dagdag pa nito.

Nauna nang ikinabahala ng Star Magic ang tila sunod-sunod na pamba-bash sa mga anak ng artista sa social media na tinawag nilang gawain ng mga walang puso.

Binigyang diin din nila sa kanilang naging pahayag ang ilang batas na nilalabag ng mga netizen sa panghuhusga sa mga bata kagaya ng batas laban sa child abuse at libel.

Ibinahagi noon ni Aquino ang isang screenshot ng mensahe na nais umanong patayin ang kanilang bagong silang na sanggol.

“Ansarap mo namang patayin bata ka. Mukha kang tutang ina... Gawin kaya kitang punching bag para mawala na 'yang mukha mo?” saad sa nasabing mensahe.

Hindi maisip ng aktor kung paano pinalaki ng mga magulang ang nagpadala ng mensahe sa kaniya.

“Full grown adults who make fake accounts to do this. Ano na ang nangyari sa mundong ito? Papano kayo pinalaki ng mga magulang ninyo? Magkano sinasahod niyo para gawin ito? Worth it ba?" tanong nito.

Nakatanggap din ng panlalait at masasakit na salita ang anak nina Janella Salvador at Markus Paterson.

