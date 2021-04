Bashers na puntirya ang mga batang anak ng celebs kinondena

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagbahagi ng saloobin ang ilang Kapamilya stars matapos ang naging pamba-bash ng netizens sa kanilang mga musmos na anak.

Unang nagpahayag ng pagkondena ang aktor na si Carlo Aquino nang pagbantaan ang kanyang 7-month old daughter na si Enola ng isang basher.

Tanong ni Aquino, worth it ba ang pangha-harass sa isang bata?

Kamakailan, pumalag rin ang aktres na si Janella Salvador at partner nitong si Markus Paterson nang ma-cyberbully ang kanilang 6-month old baby na si Jude.

Hindi nagpaawat sina Salvador at Paterson nang i-post ang mga tunay na pangalan ng bashers para bigyan umano sila ng leksiyon.

Dahil dito, kinondena na ng talent arm ng ABS-CBN na Star Magic ang mga bashers at binalaan silang maaaring paglabag ito sa ilang batas.

"Star Magic is deeply concerned about the bashing and threats directed to our artists’ young children on social media. These posts are not only irresponsible and unnecessary, but they are also downright heartless and cruel. We stand with our artists in calling out these people, who may be liable for violating the law against child abuse and existing libel laws," anila.

Hindi na rin naiwasan ng ilang aktres at aktor na maglabas ng saloobin sa patuloy na bashing online.

Sabi ni Kaye Abad, kung inis ang tao sa kanila ay huwag na sanang idamay ang mga musmos na bata at iba pang miyembro ng kanilang pamilya.

Sabi naman ni Hashtag member Nikko Natividad, ang bashing ay hindi dapat ginagawa kahit sa bata man o matanda.

Sumuporta naman ang fans sa paglabas ng statement ng Star Magic.



—Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News