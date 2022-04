MAYNILA -- Muling ipinahayag ng batikang aktres na si Sylvia Sanchez ang paghanga sa kanyang anak na si Ria Atayde sa galing nito sa pag-arte.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Huwebes, ikinuwento ni Sanchez na pangarap ng anak na maging artista pero mas pinili nito na tapusin muna ang kanyang pag-aaral.

At ngayon, magkasama na sina Sanchez at Atayde sa proyektong "Misis Piggy" kung saan gagampanan nila ang papel bilang mag-ina.

"Bata pa lang siya, gusto niyang mag-artista pero mas pinili niyang makatapos ng pag-aaral. Sabi niya, 'Para sa sarili ko ito, Mommy.' At isang reason pa niya, 'Gusto ko maging proud kayo ni Daddy sa akin.' Nag-aral, nagtapos, nangibang-bansa, at nag-aral pa din. Pero sadyang malakas ang dugo ko," ani Sanchez.

"And I'm proud and humbled to say that my daughter is an amazing actress. She's so good," dagdag niya. "As her Mom, I'm very happy for her. And as her co-actor, I am blown away."

Sa comments section ng post ni Sanchez ay ipinaabot ni Atayde ang pagmamahal sa ina: "Love you, Ma. Thank you. So happy we got to do that."

Samantala, maliban kay Atayde ay makakasama rin ni Sanchez sa "Misis Piggy" sina Elijah Canlas, Iana Bernardez, at Ricky Davao.

Sa ilalim ng Epicmedia at ABS-CBN’s Dreamscape Entertainment, ang "Misis Piggy" ay ipapalabas sa iWantTFC sa Abril 25.