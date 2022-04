Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ng ilang bituin ang kanilang plano ngayong Holy Week sa panayam sa Star Magic Inside News.

"Lahat ng tao lalabas, so ako hindi ako lalabas," ani Carlo Aquino na bida ng bagong online series na "How To Move On In 30 Days."

"Parang mas chill-chill lang with the family. Siguro mga road trips," ani Darren Espanto, na makakasama ang kanyang pamilya sa Canada ngayong Mahal na Araw.

Ang makasama rin ang pamilya ang plano nina Ketchup Eusebio, Kira Balinger, at love team partners na sina Karina Bautista at Aljon Mendoza.



Ayon kay Bautista, bonding kasama ang ama na galing pa ng Amerika ang kanilang pagkakaabalahan. Samantala, uuwi naman sa Pampanga si Mendoza para makasama ang pamilya at ang kanyang alagang aso.

Hirit naman ni Jake Cuenca, kung magiging maayos ang lahat ay plano niyang lumabas ng bansa ngayong Holy Week.

"I'm still considering if it's the best time na talaga to go out of the country, if it's kung the prices are okay and everything is good, malamang out of the country," aniya.