Bagong all-time high viewership ang naitala sa Kapamilya Online Live, ang ABS-CBN live streaming platform sa YouTube, sa pasabog na episode ng "FPJ's Ang Probinsyano" nitong Lunes.

Umabot sa 222,000 ang concurrent viewers o sabay-sabay na taong nanood sa serye, na all-time high record ayon sa producer nitong Dreamscape Entertainment.

Martes ng gabi, sa "Sisihan" episode kung saan nagtapatan ang mga karakter nina Sharon Cuneta at Rosanna Roces, umabot naman sa 204,000 ang viewers ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Ang laking talon nito mula sa naitalang 180,000 viewers noong episode nila noong Biyernes, Abril 8.

Ang "Open Fire" episode ang isa sa pinakamalaking produksyon ng "FPJ's Ang Probinsyano" kung saan tinipon ang halos lahat ng malalaking bituin sa serye.

Kabilang dito ang mga karakter nina Cuneta, Lorna Tolentino, Ara Mina, Rowell Santiago, Tommy Abuel, at John Estrada, na tila nalagay sa bingit ng kamatayan.

Eksplosibo rin ang bakbakan ng mga karakter nina Coco Martin at kanyang tropa na bumanat sa mga kalaban nilang karakter na ginampanan nina Richard Gutierrez, Geoff Eigenmann, at iba pa. Malalaman kung sino pa ang nagbuwis-buhay sa madugong engkwentro.

Marami nang online record ang naitala ng pitong taon nang teleserye. Kabilang dito ang mga di malilimutang pamamaalam ng mga karakter nina Yassi Pressman at Jane De Leon, at ang introduksyon kay Julia Montes.

Lahat ito'y naitala sa panahong nagsikap lumipat ang ABS-CBN sa digital platforms matapos tanggihan ng mayorya ng Kongreso na bigyan ng bagong prangkisa ang Kapamilya network, kaya laking pasasalamat nina Martin at ng buong produksyon.

Bukod sa Kapamilya YouTube at Facebook, mapapanood din ang "FPJ's Ang Probinsyano" sa A2Z Channel at TV5, Kapamilya Channel, Cinemo sa Cable, iWantTFC, at TFC.