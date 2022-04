Pinay teen, pasok sa blind audition ng The Voice Kids Belgium

BRUSSELS - Pasok sa blind audition ng The Voice Kids Belgium ang isang Pinay teenager. Pero hamon sa kanya ngayon ang pagkakasakit na naka-apekto sa kanyang boses.

Kahit halatang kabado, napahanga ng labintatlong taong gulang na si Naomi Mababa ang mga hurado ng The Voice Kids Belgium. Inawit niya ang “Angels Like You” na pinasikat ni Miley Cyrus.

Napaikot ni Naomi sa kanyang blind audition, ang Dutch singer-songwriter na si Duncan Laurence at ang sikat na Flemish/Dutch girl band na K3. Sabi ng Pinay teen, matagal na niya talagang pangarap na makatuntong sa The Voice Kids.

“Ever since bata pa po ako, it’s been my dream to be a singer”, saad ni Naomi Mababa, contestant, The Voice Kids Belgique. Masaya si Naomi dahil nagbunga ang regular nilang pag-e-ensayo ng kanyang ama na musikero din.

“During weekends nagja-jamming po kami ng dad ko. Sometimes kinakanta ko po yung popular songs, sometimes sini-sing ko po mga original compositions nya,” sabi ni Naomi.

Kaya naman proud na proud ang ang kanyang pamilya sa kanyang matagumpay na audition. Pero kasabay nito ang kanilang pag-aalala matapos magkasakit ng bronchitis ni Naomi na naka-apekto sa kanyang boses.

“Nagwo-worry po kami ngayon kasi ‘di sya naka-practice kung may rehearsal sila kasi may flu sya kaya kailangan ang doctors and specialist para gamutin si Naomi before yung practice nila” sabi ni Rolly Almonte.Mababa, ama ni Naomi.

Dalangin ng pamilya ang agarang paggaling ni Naomi. Dahil sunod-sunod na ang rehearsal ni Naomi para sa battle o knock out round.

