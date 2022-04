MANILA -- Inendorso ng mang-aawit na si Jona ang kandidatura nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan, na tumatakbo bilang pangulo at bise presidente sa darating na halalan.



Sa kanyang Instagram account, unang inamin ni Jona ang kawalan ng interes pagdating sa usaping politika.

Pero ngayon, naniniwala ang mang-aawit sa halaga na maiparinig ang boses at karapatan para sa kinabukasan ng bayan.

"Dati apolitical ang stance ko dahil pakiramdam ko wala namang epekto at hindi magma-matter ang hindi ko pag-participate sa pagboto. Pero na-realize ko na kailangan nating makialam at makilahok sa usapin, gamitin ang boses at karapatan natin. Hindi puwedeng tahimik at nasa safe side lang lagi. Dahil sa pinagsama-samang boses natin nakasalalay ang magiging kinabukasan ng ating bansa," pauna ni Jona.

Inisa-isa rin ng mang-aawit ang dahilan kung bakit pinipili niya si Robredo na maging susunod na pangulo ng bansa.



"Mahusay, masipag, matapang, humaharap sa mga pagsubok, may malinaw at konkretong plano, at ang pinakamahalaga sa lahat, may puso -- tapat, transparent at walang bahid ng korapsiyon at katiwalian, na pinakita niya sa atin for the past 6 years bilang bise presidente," aniya.

Maliban sa track record ni Robredo, ibinida din ni Jona ang mga nagawa ng bise presidente para tugunan ang pandemya at makagawa ng iba pang proyekto.

Sa huli, iginiit ng singer na boluntaryo ang pagsama niya sa kampanya para sa Robredo-Pangilinan tandem.

"Ito 'yung totoong public servant para sa 'kin. May diskarte, may puso... Tapat na nagsisilbi. Kaya sumasama ako sa ilang campaigns willingly, voluntarily, at walang bayad," ani Jona, na tinag ang mga Instagram account nina Robredo at Pangilinan.

Si Jona ay isa sa maraming personalidad sa mundo ng showbiz na sumusuporta sa kandidatura nina Robredo at Pangilinan, tulad na lamang nina Anne Curtis, Piolo Pascual, Regine Velasquez, Moira, Jolina Magdangal, at Kyla.