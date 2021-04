Street vendor na tinulungan ni Ivana Alawi, ipinasilip ang mga ibinigay pa ng vlogger

Screenshot mula sa video ni Joselito Martinez

Kinumpirma ng street vendor sa viral prank video ni Ivana Alawi na si Joselito Martinez na nagpaabot ng mas marami pang tulong ang aktres at vlogger sa kaniyang pamilya.

Sa isang YouTube video, ipinakita ni Tatay Joselito ang mga ipinamili sa kaniya ni Alawi matapos maantig ang puso ng vlogger sa ginawang pagtulong nito sa kaniya nang magpanggap siyang pulubi.

Unang ipinakita ni Martinez ang bagong motor na binili ng aktres para sa kaniya na nabanggit na rin ni Alawi noon upang hindi na umano ito sumakay pa ng bus.

Iba’t ibang mga kagamitan sa bahay ang ibinigay ni Alawi kay Martinez kabilang na ang lutuan at iba pang gamit pang kusina.

Binilhan din siya nito ng bagong telebisyon at sariling refrigerator bukod pa sa bagong lagayan nito ng panindang puto at kutsinta. Nagkakahalaga umano ang stainless steel na lalagyan ng aabot din sa P3,000.

Pinatunayan din ni Martinez na natural sa kaniya ang pagiging matulungin matapos magpamigay ng bigas sa mga kakilala gamit ang perang natanggap kay Alawi.

Matatandaang sa vlog na pinamagatang “Prank on strangers on the street,” hindi napigilan ng aktres na maiyak sa kabutihang ipinakita ni Tatay Joselito na binigyan siya ng P20 at pinainom ng softdrinks kahit hirap din ito sa paghahanap buhay.

Bilang pagbawi, binigyan ni Ivana ng P20,000 ang street vendor na siya namang nagpaluha rito dahil aniya, makakabili na siya ng bisikleta na magpapadali sa kaniyang pagtitinda.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-abot ng tulong ang vlogger matapos minsan na ring magpamigay ng P10,000 cash at 10 scholarships bilang pasasalamat sa pag-abot niya sa 10 million subscribers.

Nagpamigay din ito ng tulong sa mga naging biktima ng bagyo at pagbaha sa Isabela at Cagayan noong Nobyembre.

