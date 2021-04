‘My wild child’: Andi Eigenmann, may nakakakilig na mensahe para sa anak

Kuha mula sa Instagram ni Andi Eigenmann

Ibinahagi ng aktres at ngayo’y vlogger na si Andi Eigenmann ang ilang larawan ng kaniyang anak na si Lilo na bakas sa mukha ang saya habang nasa dalampasigan.

Sa kaniyang Instagram account, nagsulat ng mensahe si Eigenmann sa kaniyang anak sa surfer na si Philmar Alipayo kung saan inilarawan niya ang pagiging masigla ni Lilo.

“You were born to dance to the beat of your own heart; to roam without cages; with the innocence of a child and the free spirit of untamed horses,” ani Eigenmann sa caption.

Umaasa ang aktres na piniling manirahan sa isla ng Siargao na patuloy na maging masayahin ang anak.

“I hope you laugh without stopping, live with abandon, and love like that's all there is; stay wild my wild wild child,” dagdag nito.

[EMBED: https://www.instagram.com/p/CNleONCsce5/]

Sa kaniya ring account, marami pang ibinahagi si Eigenmann na retrato ni Lilo at maging ng kaniyang buong pamilya kabilang na rito ang larawan ng ikalawang anak at ni Alipayo na may laruang gawa sa dahon ng niyog.

Inilabas din niya ang larawan nina Lilo at bunso nitong anak na si Koa na magkatabi sa kama.

“I wonder how their dynamic will be when they grow older. Or how Koa will add to Ellie & Lilo's duo!”

