‘Kailangan ko kumita’: Vice Ganda ipinaliwanag kung bakit pinasok ang vlogging

Galing mula sa Instagram ni Vice Ganda

Isa sa mga namamayagpag sa YouTube ngayon ang channel ng sikat na komedyante at “It’s Showtime” host na si Vice Ganda na pumalo na sa 5 milyon ang mga subscribers.

Nagsimula umano ito noong hindi maaprubahan ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN noong 2020 na dahilan upang mawala ito sa free TV.

Naaalala pa ni Vice Ganda ang paalala ng management ng network na umisip ng paraan upang makakonekta pa rin sa mga manonood sa kabila ng pangyayari.

“So since walang TV anong paraan? So the only way na patok nung panahon na 'yun is 'yung mga online shows. So kailangan mo siyang pasukin so pinasok ko 'yung YouTube,” ani Vice Ganda sa isang media conference ng kaniyang endorsement.

Sa pagpasok nito sa paggawa ng content sa YouTube, dito aniya nakita na marami pa ring interesado sa kaniya bilang artista kaya naman nagpatuloy ito na gawin ang kaniyang “purpose” para sa publiko.

“Kasi this pandemic cannot stop me from serving my purpose. Kasi kung ganun lang naman, ano pang siste ng buhay kung wala kang sini-serve na purpose 'di ba?” dagdag ni Vice.

Inamin din nito na isa sa mga dahilan niya sa pagba-vlog ay ang maaaring kitain mula rito dahil bagamat may ipon na, alam ng komedyante na mauubos ito.

Ayaw na umano niyang maranasan na maghirap sa buhay na pinagdaanan niya sa mahabang panahon.

“Ayoko na bumalik sa paghihirap. Hello, nanggaling na ako dun. At nagbabad na ako dun ng bongga. So ngayon nasa ganito akong posisyon, hindi ko puwedeng pabayaan 'yung kung anong meron ako, kailangan ko pangalagaan 'yung estado ng buhay ko. Kailangan ko pa rin kumita,” paliwanag ni Vice Ganda.

Kaya naman malaki ang pasasalamat ng noontime show host sa mga sumusuporta sa kaniyang channel dahil parehas nilang natutulungan ang isa’t isa.

“Maraming salamat sa mga subscribers ko dahil hinahayaan niyo akong patawanin pa rin kayo, aliwin kayo sa ganitong panahon, at the same time nagkakaroon rin ako ng extrang hanapbuhay,” saad nito.

