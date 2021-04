Barbie Imperial, inihalintulad ang lock-in taping ng “Bagong Umaga” sa “PBB”

Watch more in iWantTFC

Tila pumasok ulit sa Bahay ni Kuya ang aktres na si Barbie Imperial nang mapasama siya sa cast ng malapit nang magtapos na teleseryeng “Bagong Umaga.”

Sa isang panayam kay Imperial, ikinuwento nito kung paano ang naging buhay nila sa lock-in taping na isa sa mga paraang ginawa upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19 ang mga kasama sa produksyon ng mga palabas.

Ayon sa aktres na unang nakilala nang maging housemate sa “Pinoy Big Brothe,” mas naging close ang mga artista dahil sa magkakasama sila ng mas matagal sa lokasyon ng shooting.

Aniya, nakahanap sila ng pamilya sa isa’t isa habang malayo sa mga mahal sa buhay habang magkakasamang ginagawa ang teleserye.

“Masasabi ko talaga na mas close 'yung mga artista kaysa noon na wala pang pandemic kasi siyempre naka-lock in na kami. May mga bagay or advice na kailangan 'yung isa't isa nandun kami sa loob na parang pamilya,” pahayag ni Imperial.

Ang kinaibahan lang umano ng setup nila sa “PBB” ay walang kompetisyon na nangyayari sa set dahil trabaho lamang ang ginagawa nila.

“This time naman, mas okay siya kaysa sa 'PBB' kasi walang kompetensya. As in nagwo-work lang talaga kaming lahat,” saad nito.

Nito lamang Martes, tuluyan nang namaalam ang karakter ni Imperial sa palabas kaya naman sinabi nito na mami-miss niya ang mga naging kasamahan sa “Bagong Umaga.”

Kuwento ng aktres, hindi niya malilimutan ang mga kulitan nila sa set o tent at mga pagsasamang kumain ng mga cast matapos ang mga eksena lalo kapag mabibigat ang mga ito.

Magpapahinga rin umano muna saglit si Imperial bago simulan ang susunod na proyekto na isang pelikula.

Mapapanood ang “Bagong Umaga” tuwing Lunes hanggang Biyernes sa free TV (A2Z Channel 11), cable or satellite TV (Kapamilya Channel), livestreaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

