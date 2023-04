MAYNILA — Ibinahagi ni Janine Gutierrez na isa sa dahilan kung bakit pinasok niya ang pag-aartista ay para maipagamot ang kanyang yaya o ang taong nag-alaga sa kanya simula noong siya ay ipanganak.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sorpresa para kay Gutierrez ang naging pagbisita ng kanyang yaya Pat Espera na itinuturing niyang pangalawang ina.

"Kahit siyempre may mga times na mahirap ang buhay, hindi kami iniwan ni yaya," ani Gutierrez.

"Actually mahiyain talaga ako. Hindi ko naman inisip na mag-aartista ako, pero nung college ako, si yaya ay nagkasakit. Tapos parang hindi ako makatulong. So sabi ko sa mommy ko 'ma gusto ko na mag-artista para may panggamot si yaya," kuwento ni Gutierrez.

Ayon sa aktres, isang cancer survivor ang kanyang yaya Pat.

Nakakaantig naman ang pag-amin ni yaya Pat sa takot niyo noon na mawala dahil iniisip niya ang kanyang mga inaalagaan.

Narito ang nakakatuwang kuwento ng pagmamahalan nina Janine Gutierrez at kanyang yaya Pat.

Sa ngayon ay bida si Gutierrez ng seryeng "Dirty Linen" kasama si Zanjoe Marudo.

Maliban sa Kapamilya Online Live, ang free livestreaming service ng ABS-CBN, mapapanood ang "Dirty Linen" weeknights sa Kapamilya Channel, TV5, A2Z, iWantTFC, at TFC.

