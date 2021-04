Pakikipaglaro nina Vic at Pauleen sa anak nilang si Tali, kinagiliwan ng netizens

MAYNILA -- Ngiti ang dulot sa mga netizen ng isang post na ibinahagi ng aktres na si Pauleen Luna-Sotto sa social media kung saan kita ang bonding ng kanilang pamilya.

Isang video ang ibinahagi ni Pauleen sa Instagram nitong Lunes ng hapon, kung saan kita ang masayang pakikipaglaro nila ng kanyang mister na si Vic Sotto sa anak nilang si Talitha Maria o Tali.

Sa video, game na nagpadulas sa isang inflatable water slide ang mag-anak.

Sa ngayon ay umabot na sa higit kalahating milyon ang nakapanood sa nasabing video at may halos 1,000 komento.

Karamihan sa komento ng netizens ay nagpapahayag ng kanilang saya na makitang magkasama at puno ng pagmamahalan ang pamilya nina Vic at Pauleen.

Ayon kay Pauleen, hindi niya makakalimutan ang nakapasayang araw para sa kanilang pamilya.

Si Tali ang unang anak ni Pauleen kay Vic.

Ang beteranong aktor at host ay may anak na si Vico sa aktres na si Coney Reyes. Sina Oyo at Danica naman ang anak ni Vic kay Dina Bonnevie at si Paulina naman ang anak niya kay Angela Luz.

