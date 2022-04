Kuha mula sa Instagram ni Regine Velasquez

Idinaan sa biro ni Regine Velasquez ang kaniyang mensahe para sa kaarawan ng "It's Showtime" host na si Kim Chiu.

Sa kaniyang Instagram account, inilabas ni Velasquez ang isang retrato ni Chiu kung saan kita ang abs ng host.

"Hay nako sobra na talaga akong naiirita sa mga taong lagi na lang inanakaw mga pictures ko tapos i-post sa account nila ba parang sila may……. Ay wait hindi ba ako to???" biro ni Alcasid.

"Kasi parang kapareko ng abs ko eh. Pasensya tao lang nangangarap lang. Happy Birthday nga pala @chinitaprincess."

Hindi pa rito natapos ang banat ng Songbird sa caption at humirit pa na masaya ito at naging kaibigan si Chiu.

"Sobrang akong happy na super friends na tayo ngayon kasi alam mo naman I’m only friends with the rich and sikat, you know," saad ng mang-aawit.

Sa huli, nagpasalamat ito na mas nakilala niya ang pagkatao ni Chiu.

"I’m so happy getting to know you better you are a wonderful person (bekenemen) Happy Birthday again our dear chinita," pagtatapos nito.

Nagpasalamat naman si Chiu sa nakakatawang bati ni Velasquez sa kaniya.

Magdiriwang ng kaniyang ika-32 na kaarawan ang "Showtime" host sa Abril 19.