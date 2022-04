MAYNILA -- Inendorso ng mang-aawit at host na si Ogie Alcasid ang kandidatura nina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis "Kiko" Pangilinan na tumatakbo bilang pangulo at bise presidente sa darating na halalan sa Mayo.

Ito'y matapos endorsohin ng misis ni Alcasid na si Regine Velasquez sina Robdredo at Pangilinan nito lamang Lunes.

Sa Instagram post ni Alcasid, ibinahagi nito ang dahilan kung bakit ibinibigay niya ang kanyang suporta sa Robredo-Pangilinan tandem.

"Kagaya po ng aking asawa nais ko pong itaas ang kamay ni Kiko Pangilinan bilang bise presidente ng ating bayan. Maari niyo pong sabihin na, oo kaya mo lang ginagawa 'yan dahil kaibigan mo si Kiko at si Sharon (Cuneta) ay kilala mo at ang kanyang buong pamilya ay kilala mo, kaya mo lang ginagawa yan.' Well maari niyo pong sabihin 'yon. Pero alam niyo po kilala ko si Kiko simula't sapul. Matagal na pong panahon ang nakalipas, ako po ay grade school noon nasa Student Council ako at si Kiko naman ay nasa high school Student Council. Doon pa lang ay nagpakita na siya ng tunay na leadership. Hanggang nung nasa college na ako sa University of the Philippines, siya naman po ang aming naging presidente. Siya po ay nagtiyaga, nagsipag, nag-aral upang maging magaling na lider hanggang siya ay naging senador," kuwento ni Alcasid.

Dagdag ni Alcasid, hanga rin siya sa senador sa takot nito sa Diyos sa pagmamahal nito sa pamilya.

"Ang masasabi ko sa kanya he's God-fearing, he's a family man, he's humble, he's always willing to serve. Gusto ko lang i-highlight 'yung salitang humble. Kasi nitong mga nakaraang araw nakikita naman po natin na hinuhuli niya po ang kanyang sarili kung kaya't 'yung mga nakalimutan na tulad ng ating mga magsasaka ang siyang nagtaas ng kanyang kamay. 'Yan po si Kiko. At nakakatuwa na unti-unting nakikilala ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang tunay na karakter, ito pala," ani Alcasid.

Ayon kay Alcasid, si Pangilinan ang kakailanganin ni Robredo para maisakatuparan nito ang magaganda nitong naisin para sa bansa.

"Hindi po magagawa ni Leni ang lahat ng gusto niyang mga magagandang adhikain para sa ating bansa kung wala siyang kaagapay at kung walang taong maasahan niya at hindi siya pagtataksilan," aniya.

Si Alcasid ay ilan lang sa napakaraming personalidad sa mundo ng showbiz na sumusuporta sa kandidatura nina Robredo at Pangilinan.