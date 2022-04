MANILA -- Celebrity couple Mccoy de Leon and Elisse Joson celebrated the first birthday of their daughter Felize with a beach getaway.

On Instagram, Joson shared a video of their family dinner to celebrate the birthday of their daughter in Bohol.



De Leon earlier marked his daughter's birthday with a post promising his unconditional love.

"Basta ngayon anak kumpleto tayo kasama ka namin ng mommy mo, maniwala ka man sa hindi masayang masaya na ako, sobra na kung makita ka naming nakangiti (na dalawa pa ring maliliit na ipin). Salamat sa mga ngiti mo tuwing naipapakita mong masaya ka sa amin, parang kami ang laging ang may kaarawan. Hindi ko alam kung paano ko matutumbasan 'yun anak. Ang tanging regalo ko sa ngayon anak ay pagmamahal na panghabangbuhay... pangako 'yan," he told his daughter.

"Sana pag tanda mo mabasa mo to at nakangiti ka. Ito ang patunay na sa unang taon mo dito sa mundo, lahat lahat gagawin ko para mapasaya ka lang anak. Mahal na mahal kita anak ko at ng mommy," he added.

It was last October when De Leon and actress Joson revealed that they already have a daughter on "Pinoy Big Brother: Kumunity."

De Leon and Joson's love team was formed in 2016 during their stint on the reality show.