MAYNILA – Hindi pinalampas ng Kapamilya singer na si Gigi de Lana ang mga naging pahayag laban sa kaniya ng ilang netizens matapos siyang magpa-tattoo.

Noong nakaraang linggo, masayang ibinahagi ni De Lana ang kaniyang pagpapalagay ng tattoo ngunit tila hindi ito nagustuhan ng ilang mga fan at netizen.

Dahil sa samu’t saring reaksyon na natanggap simula nang ilabas ang litrato na nagpapa-tattoo, hindi na napigil ng mang-aawit na ilabas ang kaniyang saloobin tungkol dito.

Sa kaniyang Facebook page, sinabi ni De Lana na marami agad ang humusga sa kaniyang katawan at pagkatao dahil lamang sa pagpapalagay ng tattoo.

Inilabas din nito ang ilang screenshot ng mga nasabi ng kaniya ng ilang netizens sa social media.

“Sayang ang skin mo, dirty na,” saad ng isa sa mga nagkomento.

“Why?? Part of your attraction is that you look so clean, pristine & innocent - that is your image/positioning & advantage; with these tattoos you are moving out of this image and moving into the crowded positioning of most entertainers; you will lose admirers like me that want to see you clean & pristine. Just be secured in how you look; blings & tattoos are for those who feel lacking,” hirit pa ng isang netizen.

Buwelta naman ni De Lana, hindi siya dapat husgahan ng mga tao lalo pa’t hindi nila alam ang tunay na dahilan sa likod ng kaniyang mga tattoo.

“Please, don't judge. Lalo na you will never know the real whole story behind it. I’m still me, but not the facade girl before. Just because I have a lot of tattoos does not mean I’m a bad person,” ani De Lana.

Kung mayroon man umanong nagbago, mas naging matapang at confident na siya ngayon.

“Let's love one another. And stop controlling things that you cannot control,” dagdag nito.

