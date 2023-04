'Dirty Linen': Mila, inaming may relasyon na kay Aidan

Sina Mila (Janine Gutierrez) at Aidan (Zanjoe Marudo) sa latest episode ng 'Dirty Linen' nitong Abril 11, 2023. ABS-CBN.

"May relasyon na kami ni Aidan."

Ito ang sikretong sinabi ni Mila (Janine Gutierrez) kay Marites (Hazel Orencio) sa latest episode ng "Dirty Linen" nitong Lunes.

Matapos bantayan si Chiara (Francine Diaz) sa eskwelahan, agad na pumunta sa Aidan (Zanjoe Marudo) kay Mila para kamustahin siya.

Hiling lang ni Mila na panindigan niya ang kanilang relasyon kung talagang may gusto siya sa kanya.

"Aidan, niloloko lang natin ang mga sarili natin, kung sa tingin natin may pupuntahan 'to. Naiintindihan ko na marami kang haharapin kung paninindigan mo 'to sa pamilya mo," ani Mila.

"Sa 'kin madali lang kasi. Wala namang mawawala pero sa 'yo marami. Kung ako talaga ang gusto mo, dapat sigurado ka," dagdag pa niya.

