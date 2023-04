Coco Martin, inaming na-miss gumawa ng indie film

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktor na si Coco Martin ang halaga para sa kanya nang paggawa ng indie film. Ito ay sa kabila nang pagbibida niya sa mga programa sa telebisyon at maging sa mainstream movies.

Sa pinakabagong vlog ni Ogie Diaz, inamin din ni Martin na hinahanap-hanap niya ang paggawa ng indie film .

Isa si Martin sa bida ng indie film na "Apag" sa ilalim ng direktor na si Brillante Mendoza. Ang "Apag" ay isa sa mga kalahok sa Summer Metro Manila Film Festival na nagsimulang ipalabas sa mga sinehan nitong Sabado, Abril 8.

"Nakaka-miss talaga. Nakaka-miss gumawa ng indie films lalong-lalo na kay Direk Dante kasi doon parang hindi kami nagshu-shooting. Actually sabi ko nga hinga ko 'yon eh. Iba kasi ang pag-acting sa indie films. Iba rin kasi ang pag-acting sa mainstream at iba ang acting kapag sa teleserye. Masarap talaga kahit paminsan-minsan binabalikan mo kung saan ka nanggaling," ani Martin.

Pagbabahagi pa ni Martin, masaya siya na muling makasama sa trabaho si Mendoza.

"Sobrang nakaka-miss kasi kumbaga ngayon dire-diretso ako sa TV. Actually nung shinoot ko 'yan nung ginagawa ko pa ang "Probinsyano,'" ani Martin.

Kuwento ni Martin, siya ang tumawag sa iba pang bituin para maging bahagi ng "Apag." Ibinahagi rin nito kung paano siya napasama sa proyekto.

"Nung araw mismo nung story con nila, 'yung isang actor nag-back out. Nung nag-back out ang actor nila kasi natatakot daw kay Direk Dante dahil hindi sanay na walang script. Kasi katulad ko kapag nagshu-shoot ako, nagdidirek ako, wala talaga akong hawak na script. Eh ako sanay na sanay ako roon, kumbaga sabi ko nga kay Direk Dante kasi ako lumaki. Kaya sabi ko sa kanya, biniro ko lang 'eh kung ako nandiyan sa Maynila ako na lang ang magte-take over.' Sabi niya, 'Gusto mo ba?' Tapos napaisip ako, nagbibiro lang ako. 'Eh direk, one month pa ako rito.' 'Hindi, kung gusto mo ia-adjust natin 'yung schedule papakiusapan ko ang ibang actors baka kaya natin.' Sabi ko, 'Sige po kung mahihintay niya ako,'" kuwento ni Martin.



Ayon kay Martin, ang "Apag" ay isa sa pinakamagaang pelikula ni Mendoza.

"Sabi ko nga ito ang pinakamabait niyang pelikula. Pinakamabait talaga," ani Martin na muling nakasama ang ilan sa mga malalapit sa kanyang mga bituin tulad nina Lito Lapid, Gina Pareño, Mercedes Cabral, Jaclyn Jose, Julio Diaz at iba pa.

Kasama rin sa mga bituin sina Shaina Magdayao, Joseph Marco, Ronwaldo Martin at Gladys Reyes.

"Sobra akong proud dito sa pelikula. Iba naman sa pagkakataong ito feel-good ang pelikula, tungkol sa pamilya, tungkol sa kultura ng Pampanga, sa pagkain. Ano ba ang kultura ng Kapampangan? Nakakatuwa na nagkasama rin kami ulit ni Direk Dante sa isang magandang pelikula," ani Martin na taga-Pampanga rin ang ina.

