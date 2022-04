Mccoy vows unconditional love for daughter as she turns one

MANILA - Mccoy De Leon took to social media to mark the first birthday of his daughter Felize.

In a lengthy message on Instagram, de Leon shared that he and Elisse Joson decided to just have a simple celebration.

“Simpleng mensahe para sa aking anak. Alam ko mayron tayong selebrasyon at bakasyon sa malayong lugar para mapasaya ka namin anak. Pero gusto ko lang rin malaman mo na ngayon eksaktong oras ng kaarawan mo,” he began.

“Naghanda ako ng munting salo salo para mapasaya ka namin sa simpleng paraan, walang ayos, walang kahit ano,” he added.

What’s more important, the actor said, is the fact that the three of them are complete.

“Basta ngayon anak kumpleto tayo kasama ka namin ng mommy mo, maniwala ka man sa hindi masayang masaya na ako, sobra na kung makita ka naming nakangiti (na dalawa pa ring maliliit na ipin).”

The former “Pinoy Big Brother” housemate then thanked his daughter for being the best thing that ever happened to him.

“Salamat sa mga ngiti mo tuwing naipapakita mong masaya ka sa amin, parang kami ang laging ang may kaarawan. Hindi ko alam kung paano ko matutumbasan yun anak.”

De Leon also vowed to love Felize unconditionally for as long as he lives.

“Ang tanging regalo ko sa ngayon anak ay pagmamahal na panghabangbuhay.…. pangako yan,” he said.

“Sana pag tanda mo mabasa mo to at nakangiti ka. Ito ang patunay na sa unang taon mo dito sa mundo, lahat lahat gagawin ko para mapasaya ka lang anak. Mahal na mahal kita anak ko at ng mommy..sobra. Happy FIRST(hay ang bilis ng panahon) Birthday Felize!”

Based on Joson’s Instagram updates on Sunday, the family of three is currently enjoying some beach time in Bohol.