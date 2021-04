‘Hipon girl’ na-prank ni Alex Gonzaga matapos bilhan ng Gucci na bag, sapatos

Galing sa Instagram ni Herlene Budol o mas kilala sa tawag na Hipon.

Bumuhos ang luha ni Herlene Budol, na mas kilala sa tawag na "Hipon", dahil sa tuwa at takot nang bilhan ng aktres at vlogger na si Alex Gonzaga ng mamahaling bag at sapatos bilang regalo.

Hindi nakaligtas si Budol sa pangpa-prank ni Gonzaga matapos malamang kakailanganin niya palang mag-ambag sa biniling Gucci na bag at sapatos na pumalo sa higit P150,000.

Nauna nang niloko ng host si Hipon nang papuntahin sa kanilang tahanan sa Rizal upang dapat sana ay mag-swimming ngunit ang totoo ay dadalhin ito sa mall upang ipamili ng gamit.

Sa sasakyan pa lamang, ramdam na ang pananabik ni Hipon sa sorpresa ni Gonzaga sa kaniya at tinanong pa ito kung maaari niya itong ibenta.

“Kapag kinakain na ng big intestine mo yung small intestine mo, pwede mo nang ibenta,” pabirong sagot ng sikat na vlogger.

Una nilang pinuntahan ang shop ng sikat na bentahan ng relo na Rolex kung saan pinasukat pa ni Gonzaga si Budol ng isa sa mga produkto na nagkakahalaga ng higit P600,000.

Pagpasok sa Gucci store, agad na pinapili ng aktres si Hipon ng bag na nasa P125,000 at sapatos na labis na ikinatuwa nito.

Habang nasa counter, unti-unti nang bumuhos ang luha ni Budol sa saya dahil sa mamahaling regalo sa kaniya.

“Hindi ko akalain na magkakaganyan ako. Pag yumaman ako te, babayaran ko sa'yo yan,” sabi niya kay Gonzaga.

Pinuri naman siya ng aktres dahil sa dedikasyon nito para sa pamilya, dahilan para hindi ito makabili ng mga gusto niyang gamit.

“Deserve mo yan kasi nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Yung mga gusto mong bilhin, dapat nakabili ka na niyan sa laki ng kinita mo pero di ka nakabili kasi inuna mo yung family mo,” ani Gonzaga.

Pagkalabas ng bilihan, doon na nagsimula ang panggu-good time ni Gonzaga sa mga kasama nang palihim na bulungan si Hipon na sumobra sila sa budget na sinabi ng ina ng vlogger na si Mommy Pinty.

Balak sanang ibalik ni Budol ang mga nabili o kaya ay magpapalit ng mas mura ngunit hinarang ito nina Gonzaga dahil makakasira umano ito sa image ng artista.

Dito na tumawag si Hipon sa isang mayamang kakilala at sinubukang manghiram ng pera habang bumubuhos muli ang luha.

“Ayoko na ng Gucci, te,” ani Hipon.

Hindi natigil ang pag-iyak ni Budol kahit inamin na nina Gonzaga na prank lamang ang pagbabayad niya at ang totoo ay kaniya na talaga ang mga ipinamili.

Dahil ilang beses naloko ng vlogger, sinabi ni Hipon na maniniwala lamang siya na kaniya na ang bag at sapatos kapag nakarating na siya sa kanilang tahanan bitbit ang mga ito.

