World premiere ng Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore sa London, mainit na tinanggap ng fans

ENGLAND - Matapos ang mahabang lockdown shooting, excited ang bida ng “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” sa pagbabalik sa sinehan ng pelikula.

Mainit na sinalubong ng fans ang world premiere ng pelikula sa Royal Festival Hall London, kung saan nag-host si Tom Felton na dating gumanap bilang Draco Malfoy sa Harry Potter movies.

Present din ang Fantastic Beasts creator na si J.K.Rowling at mga bida sa pangunguna nina Eddie Redmayne at Jude Law na naki-selfie pa sa fans.

Ayon kay 2013 Cannes best actor Mads Mikkelsen na gumaganap bilang dark wizard Gellert Grinderwald, apektado rin ang mga artista ng pandemic.

“Everybody wants to get back to their life. We just have to remind ourselves, that people out there have lost their jobs. We are so fortunate,” sabi ni Mads Mikkelsen.

“The wizarding world is about witches and magic and there is escapism there. I hope they enjoy the film and escape reality for a bit,” sabi ni Jessica Williams na gumaganap bilang “Lally Hicks.” Game naman na nagbigay ng one-liners tungkol sa cast ang direktor na si David Yates.

PANOORIN ANG EXCLUSIVE INTERVIEW:

Tanong ng TFC News kay Yates na ilarawan sa sa isang salita ang mga bida sa pelikula, sabi niya ang mga bida na sina Jude Law ay adorable. Si Eddie Redmayne ay workaholic. Ang actor na si Ezra Miller ay delightful.

Ang komendyanteng si Dan Fogler ay funny. Si Alison Sudol as swetie. Kuwento rin ni Yates, sa karakter ni Newt siya humugot ng inspirasyon bilang director.

“I could relate to Newt, as a very shy kid, growing up in the North of England, Newt resonated with me,” paliwanag ni Yates.

Sa ikatlong installment ng fantastic beasts, sesentro ang kwento sa malaking pagsubok sa wizarding world dahil sa dark wizard Grinderwald, kaya may special mission si Newt Scamander na ginanampanan ni Eddie Redmayne.

Sa pelikulang ito malalaman ang mga sikreto ni Professor Albus Dumbledore na minahal ng Harry Potter fans.

“Everyone in the Philippines,thank you for watching our movies. I hope you enjoy this one, it’s the best one,” pasasalamat ni David Yates.

PANOORIN ANG EXCLUSIVE INTERVIEW:

“Everyone in the Philippines, come see it,” paanyaya ni Dan Fogler, na gumaganap na “Jacob Kowalski.”

Mapapanuod ang Fantastic Beasts: The Secrets Dumbledore sa Pilipinas, simula April 16.

Abangang ang ekslusibong panayam ng TFC News sa Award-winning Oscar actor na si Eddie Redmayne at two-time Oscar nominee for best actor na si Jude Law.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang-Silangan at Africa tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO:

(Image for thumbnail courtesy of Warner Bros. Pictures)