Naantig ang puso ng maraming netizen sa ibinahaging kuwento ng aktres na si Kylie Padilla tungkol sa ginawa ng kaniyang alagang aso nang atakihin siya ng anxiety kamakailan.

Sa kaniyang Instagram account, ikinuwento ni Padilla na nakaranas muli siya ng anxiety attack habang nasa set ng isang show. Mabuti na lamang umano ay mabilis siyang natulungan ng mga kasamahan.

“I had another anxiety attack on set the other day, so grateful that everyone on set takes good care of me. Thank you guys. You know who you are,” saad ng aktres.

Dito ibinahagi rin ni Padilla ang biglang paglapit sa kaniya ng alagang aso na si “Nami” na tila nakaramdam na hindi maayos ang lagay ng aktres.

Mabilis na niyakap ni Padilla si Nami at tuluyan nang humiga sa sahig katabi ng aso na nagpagaan sa kaniyang loob.

“Little Nami came up to me and gave me a cuddle, I think naramdaman nya di ako ok. We cuddled for a bit. Humiga na ako sa tabi niya,” pahayag ng aktres.

“I needed this moment. In love na talaga sa aso na to. Canine therapy is real.”

Samantala, naging laman ng mga balita si Padilla noong nakaraang taon matapos ang hiwalayan nila ng asawang si Aljur Abrenica.

Nitong Nobyembre, inamin ng aktres na matapos ang maiinit na pahayag na nabitawan tungkol sa kanilang hiwalayan ay nagkaayos na sila ni Abrenica ngunit para na lamang sa kanilang dalawang anak.

“OK na po talaga, pa, promise. Ayoko nang mag-ano . . . Basta ang importante, OK kami sa mga bata,” ani Padilla sa vlog kasama ang ama na si Robin.

Sa ngayon, handa na umano siyang mag-move on at sukatin kung hanggang saan ang kaya niya bilang isang babae na mag-isa.

Ikinasal noong 2018 ang dalawang artista at nabiyayaan ng dalawang anak na sina Axl Romeo at Alas Joaquin.

