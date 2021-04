Marco Alcaraz nakapiling muli ang pamilya matapos magpositibo sa COVID-19

Galing sa Instagram ni Lara Quigaman

Nakabalik na sa kanilang tahanan ang aktor na si Marco Alcaraz matapos makumpleto ang kaniyang 14-day quarantine nang magpositibo sa coronavirus noong Marso.

Masayang ibinahagi ng asawa ni Alcaraz na si Lara Quigaman ang magandang balita sa kaniyang Instagram account kung saan makikitang karga ng aktor ang dalawang bunsong anak at nakayakap ang panganay nito sa kaniya.

“Yehey! Daddy's home. May yayo na ulit ako,” pabirong caption ni Quigaman.

Sa isang vlog, ipinakita rin ng aktres at dating beauty queen kung paano nila pinaghandaan ang pagbabalik ng padre de pamilya sa kanilang bahay.

Sa simula ng halos 15 minutong video, hindi maitago ang excitement sa boses ni Alcaraz habang nagmamaneho pauwi sa kaniyang pamilya habang ang anak nitong si Noah ay inamin ding miss na miss na ang ama.

Kuwento ni Quigaman, na-expose din siya sa isang taong nagpositibo sa COVID-19 ilang araw bago nagsabi ni Alcaraz na kakailanganin nitong mag-isolate dahil sa katrabahong may coronavirus.

“Nag-guest ako sa isang show tapos a few days later, tumawag din sa 'kin 'yung show na 'yun to tell me na 'yung isa sa mga kasama ko nag-positive din. Eh 'yung nag-positive na 'yun, kami talaga 'yung nag-interact the whole time,” ayon sa aktres.

Pinayuhan din ni Quigaman ang mga manonood na may kapamilyang nakikipaglaban sa coronavirus na huwag panghinaan ng loob at magdasal palagi.

“Do not be discouraged. Alam ko nakaka-worry talaga. Sobra talagang nakakatakot, 'di ba, kasi 'di natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kailangan lang talaga... Buti nga ngayon may technology, 'di ba. We can call each other, can FaceTime each other,” ani Quigaman.

Dagdag pa niya, kailangan din palakasin ang loob ng mahal sa buhay na naka-isolate dahil sa kumakalat na virus.

“Continue to pray lang for your loved ones. Wala talaga tayong ibang pwedeng magawa except to pray talaga, eh, and i-encourage 'yung mahal nating naka-isolate or naka-quarantine,” saad ng aktres.

Nagpasalamat din ang maybahay ni Alcaraz na asymptomatic ang aktor kahit nagkaroon ng kalituhan sa resulta ng kaniyang COVID-19 test.

Matatandaang magkaiba ang mga resultang lumabas sa swab test at saliva antigen test ni Alcaraz ngunit pinili nitong tapusin ang 14-day quarantine upang makasiguro.

Patunay din umano ang nangyari sa kaniyang asawa na walang pinipiling tao ang coronavirus kahit gaano kaingat.

“Although naguguluhan kami sa naging result nung mga tests niya, we are thankful that he's asymptomatic. And 'yun nga, it makes you realize talaga na wala talagang pinipiling tao 'yung sakit, 'yung COVID-19, 'di ba.”

