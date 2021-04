Ex-PBB housemate Karina Bautista planong magkaroon ng sariling podcast

Galing sa Instagram ni Karina Bautista

Matapos mag-host ng “Bida Star: Gandang Naturally Fresh” kasama ang onscreen partner na si Aljon Mendoza, plano ng dating housemate ng “Pinoy Big Brother” na magkaroon ng sariling Spotify podcast upang makapagbigay payo sa ibang tao.

Ayon kay Bautista na abala rin sa kaniyang livestreaming sa app na Kumu, maraming nakakakilala sa kaniya na mahusay magbigay ng payo sa iba’t ibang usapin kaya naman naiisip nitong gumawa ng podcast.

Aniya, seryoso ang magiging tono kung sakali ng kaniyang podcast na malayo sa masayahin at maingay na personalidad niya sa Kumu.

“Plano ko kasi magkaroon ng Spotify podcast and things like that. Since parang they’ve known me na good at giving advice and stuff like this, medyo mas related dun na on a serious note,” ani Bautista.

“So this podcast, ang plano ko talaga yung tahimik lang and they will learn a lot more from this.”

Noon pa man may hilig na si Bautista sa mga gawaing kinakailangang magsalita dahil sumasabak din ito sa radio broadcasting. Sinubukan na rin umano niya sumali sa TV production sa paaralan kaya naman naranasan na niyang mag-host sa mga intramurals.

“Ako naman radio broadcasting talaga ako that’s why may tono ako pag nagsasalita mataas, mababa, matono kasi radio nga ako,” kuwento ng batang artista. “So before acting, hosting talaga yung pangarap ko. And now na nagagawa ko na talaga siya.”

Ibinahagi rin ni Bautista ang karanasan na mag-host ng “Bida Star” na ayon sa kaniya ay naging mahirap dahil virtual lamang ang event.

Pinag-aralan umano niya maigi kung paano lalaruin ang mga salitang bibitawan at mga expression ng mukha na gagamitin upang maiparamdam sa mga manonood ang excitement sa palabas.

“Actually kasi ako nahihirapan ako paano ko ipaparamdam na intense lalo na virtual? Paano mo sila papakabahin? So kailangan lalaruin mo rin yung mga words and sa iyo makikita yung facial expression so talagang it’s a whole work, pati mata,” saad nito.