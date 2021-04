Dahil sa mga negosyo, Neri Naig nakabili na ng lupa para sa pangarap na farm

MAYNILA -- Ipinahayag ni Chito Miranda ang paghanga sa kakayahan ng kanyang misis na si Neri Naig sa makuha ang mga bagay na pinapangarap.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Martes, ibinahagi ng bokalista ng bandang Parokya ni Edgar ang retrato ni Neri na nakatayo sa nabili nitong bukirin.

Kuwento ni Chito, noong una ay may pag-aalinlangan pa siya kung mabibili ito ng kanyang misis dahil ayaw nito itong mahirapan sa pagbabayad o mabaon sa utang.

"Binabakuran na ng babaeng binakuran ko yung bukid na binili nya. Naaalala ko pa nung una n'yang sinabi sa akin na balak n'yang bilin 'yung lupa sa likod ng resthouse namin. Initially, I was honestly unsure kung kaya n'ya bang bayaran ito, and I kept on reminding her to really think about it first, at aralin n'ya muna 'yung financial capacity at capability nya, at 'wag s'yang pabigla-bigla kasi ayokong mapasubo s'ya na tipong magda-down s'ya tapos 'di na nya mababayaran 'yung remaining amount," kuwento ni Chito.

"Ayokong ma-stress s'ya, at mas lalong ayaw ko na mabaon s'ya sa utang. Ang sabi n'ya lang is pangarap nya talaga ito bilin, and ibubuhos n'ya 'yung buong energy n'ya para matupad ito. And even though I was hesitant, we sat down and discussed her plan, tapos pinag-aralan namin 'yung kakayahan n'ya magbayad based sa kinikita mula sa iba't-ibang mga negosyo't online businesses n'ya. Kinausap n'ya 'yung may-ari ng lupa, and naki-usap sya na kung pwede ba daw na hulugan, and I was pleasantly surprised na pumayag sila sa terms ni Neri," dagdag ni Chito.

Ayon kay Chito, Oktubre noong nakaraang taon ay natapos na ni Neri ang pagbabayad sa inaasam-asam na lupa.

"Again, she showed me how it should be done: Dream big. Work hard. Focus on your goals, and Never give up. Last October, nakumpleto ni Neri 'yung huling bayad sa may-ari, and she got her farm. Bilib na bilib talaga ako. Naalala ko nga parang pinost ko pa 'yun eh," ani Chito na ibinahagi rin ang planong gawin ng misis sa nabiling lupa.

"Balak n'ya daw ito gawing farm, tapos magtatanim daw s'ya ng sili at carrots para sa gourmet tuyo n'ya (para 'di na daw s'ya bumili), tapos lalagyan n'ya daw ng kubo para may bago kaming tambayan. Bibili din daw sya ng mga manok at hopefully daw ay mangitlog. Sobrang excited talaga ako sa mga binabalak, pinaplano, at mga pinapangarap nitong babaitang 'to...basta ako steady lang, at todo support lang palagi hehe! Bahala ka na sa buhay ko," ani Chito.

