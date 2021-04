‘Age doesn’t matter’: Rita Avila, Paulo Angeles magtatambal sa 'MMK'

Watch more in iWantTFC

Matapos maging mag-ina sa isang palabas, muling magkakatrabaho ang batikang aktres na si Rita Avila at batang aktor na si Paulo Angeles ngunit bilang magkapareha sa kuwento ng pag-iibigang walang pinipiling edad na tampok sa “Maalaala Mo Kaya.”

Inamin ng dalawang artista na kapwa sila nagulat nang matanggap ang proyekto lalo pa’t mag-ina na talaga ang naging turingan nila sa isa’t isa matapos magsama sa “Araw at Gabi.”

“Na-praning talaga kaming mag-ina kasi nung natanggap namin 'yung script ang nangingibabaw, 'Isang mainit na eksena'. Text-an kaagad kami, 'Anak, nabasa mo ba?'” kuwento ni Avila.

Halaw sa totoong kuwento, iikot ang istorya sa karakter ni Avila na isang pamilyadong babae na iibig sa mas bata sa kaniya.

Sa isang panayam, sinabi ng aktrres na nagkausap silang maigi ng anak-anakan sa showbiz upang ipaalala rito na kailangan nilang paghusayan upang mapanindigan ang ganda ng kuwento.

“Sabi ko nga sa kaniya, ‘naku anak galingan natin ha. Kalimutan talaga natin na mag-ina tayo kasi ang ganda-ganda talaga nung story, sayang,’” dagdag pa ni Avila.

Ayon naman kay Angeles, ginabayan siya maigi ng batikang aktres at sinabihan pang huwag muna siyang tawaging “mommy” o “mama” sa set upang mas makuha maigi ang kanilang karakter sa “MMK.”

Hindi ito ang unang beses na naipareha si Angeles sa mas matanda sa kaniyang artista matapos makipagtambal kay Ina Raymundo sa palabas na “Me and Mrs. Cruz.”

Bagamat natatakot, mas marami naman aniya siyang natutunan dahil matagal na sa industriya ang mga katrabaho at natutulungan siya sa mga pagkukulang niya.

“Kasi s'yempre batikang aktres na si mommy (Avila) at si Ms. Ina. Tapos ako pasimula-simula pa lang. At least 'pag kasama ko sila, parang every scene laging may natutunan,” ani Angeles.

Naibahagi pa ni Avila kung paano nanginginig ang batang aktor sa isang eksena sa palabas na pinamagatang “Prologue of Love,” kung saan tinatanggal ni Angeles ang strap ng kaniyang damit.

Pero pinuri rin naman ng aktres na huling napanood sa katatapos lamang na seryeng “Ang Sa Iyo Ay Akin,” ang dedikasyon ng aktor na matuto.

“Si Pau kasi ang maganda sa kanya willing siya matuto, nagtatanong talaga siya. ‘Buti na nga rin 'nak tayo ang magka-eksena, we can support each other na hindi nagkakailangan,’” tugon ni Avila.

Mapapanood ang “Prologue of Love” sa Sabado sa "Maalaala Mo Kaya" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, IWant, at TFC.

