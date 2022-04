Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Bukas si Justine Afante, ang Pinay teenager na nagwagi sa “The Voice Kids UK 2020”, na magkaroon ng karera dito sa Pilipinas.

"I will grab the opportunity if ever comes," ani Afante sa naging panayam sa kanya ng programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes kung saan kasama niya ring humarap ang inang si Rhea.

Pag-amin naman ng ina ni Afante, payag siya sa posibilidad na rito magkaroon ng karera ang anak, pero giit niya kay Justine pa rin ang huling desisyon.

"Ako po payag na payag. Pero depende po sa kanya," ani mommy Rhea.

Sa ngayon ay nasa bansa sina Afante at ang kanyang ina para magbakasyon ng apat na linggo.

Sa programa, binalikan ni Afante ang karanasan na maging parte ng “The Voice Kids UK 2020.”

Ayon kay Afante, hindi rin naging madali ang huling parte ng kompetisyon dahil sa pandemyang COVID-19.

" ’Yung sa blind auditions, yung battle at semi-finals okay lang din yon po. Tapos ’yung sa finals we finished filming it before nag-lock down kami sa UK, so very lucky kami roon. Tapos ’yung sa finals virtual audience na ’yon kasi COVID pandemic na po," ani Afante.

Dagdag ni Afante, may pagkakataong naisip nila na baka hindi na matuloy ang finals dahil sa COVID-19.

"Sinabi po na kapag magpa-positive kami, then we have to be taken out of the competition. So nagpi-pray lang po kami talaga na we are all negative at successful ang show," dagdag ni Afante.

Matatandaang 13 anyos pa lang si Afante nang magwagi siya sa "The Voice Kids UK" kung saan kabilang siya sa team Pixie Lott.

“I am in so much shock. They were all so good. I didn’t think I was gonna be the winner,” ani noon ni Afante matapos magwagi sa kompetisyon.

Matatandaang pinahanga ni Afante ang mga coach ng programa sa huling laban nito nang awitin niya ang "Listen" ni Beyonce.