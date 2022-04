TNT Boys, tanggap na ang pagbabago sa kanilang boses

MAYNILA -- Ibinahagi ni Regine Velasquez ang saya para sa TNT Boys na sina Kiefer Sanchez, Mackie Empuerto at Francis Concepcion nang maalala ng mga ito ang payo niya noon tungkol sa pagbabago ng kailang boses dahil sa pagbibinata.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, kinuwento ni Velasquez noong huli silang magkasama-sama sa isang pagtatanghal sa Rome, Italy.

"Noong nandoon kami sa Rome, they were having such a hard time. Kasi nga nagbabago na ang mga boses nila and yet they are singing the same songs, in the same key na noong mga bata pa sila. So when I saw them and it was just the three of them, para silang nalugi. Naawa ako. So pinuntahan ko sila and I talked to them," ani Velasquez.

"Sinabi ko sa kanila na kailangan niyong i-accept kung ano ang magiging sound niyo. Kasi mahirap na ang isip mo nandoon ka pa sa bata ka pero iba na 'yung naririnig mo. Kaya ko 'yon sinasabi because that happened to me. Although in my case, after I gave birth. Minsan umuuwi ako sa bahay after a gig, umiiyak ako sa asawa ko and was telling him maybe it's time for me to stop. May ganoon kasi, kasi alam mo 'yung tunog mo. So I felt the need to let these boys know na okay lang 'yan. Talagang it will change, your voice will change and it will keep on changing. Tapos kanina nakita ko sila, I was so happy to see them. Ang unang-unang sinabi sa akin ni Francis, alam mo kung ano? 'In-acceot na po namin Miss Reg.' Natuwa ako," dagdag ni Velasquez.

Watch more News on iWantTFC

Nang matanong naman ni Velasquez kung paano nila natanggap ang kanilang boses, sagot ni Concepcion: "Ako po noong na-accept ko po siya, inisip ko po na hindi nga po pwedeng laging ganoon kasi lalaki rin po ako, mag-iiba talaga ang boses ko. So dapat masanay ako na ganito talaga ang boses ko at lumalaki pa siya nang lumalaki. Na-accept ko naman po at masaya naman po ako sa bagong boses."

Para naman kay Empuerto, naging mahirap ang proseso sa pagbabago ng kanyang boses.

"Kasi po lagi akong disappointed every time na kumakanta ako, kasi ang inaabangan sa amin ng tatlo 'yung matataas, tapos ngayon na naririnig nila kami na bumaba na po. Ginamit ko po 'yon para maghanap ng genre at songs na puwede po sa akin, sa amin po. So in-accept na po namin ng buong-buong, kasi maganda naman po ang kalalabasan," ani Empuerto.

Pag-amin naman ni Sanchez, hanggang ngayon ay nasa proseso pa rin siya nang pagtanggap sa kanyang bagong boses.

"Mahirap po siya. Kasi every time na nagre-record ako parang naririnig ko na wala po ako sa tono palagi at hindi na po siya same before puberty po namin at parang hindi ko na po tinutuloy ang record ko kasi sobrang iba na po, nadi-discourage ako sa sarili ko. Ongoing pa po ('yung pag-accept). Tini-train ko ang boses ko ngayon, pina-praktis ko po siya at 'yung iba po ay nahanap ko naman ang genre ko. Unti-unti na pong naa-accept ko 'yung bagong voice ko po," ani Sanchez.

Matatandaang nagsimula ang karera ng grupo sa pagsabak nila sa “Tawag ng Tanghalan.”

Pagkatapos nito ay naging sunod-sunod ang paglabas nila sa mga international program tulad na lang ng “Little Big Shots.”

Kaugnay na videos:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC