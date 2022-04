MAYNILA -- Hindi maitago ni Melai Cantiveros ang saya nang ipagdiwang niya ang kanyang kaarawan sa campaign rally ni Bise Presidente Leni Robredo na tumatakbo bilang pangulo sa darating na halalan sa Mayo.

Sa Instagram, ibinahagi ni Cantiveros ang mga retrato at video na kuha sa campaign rally sa Davao del Norte para kay Robredo at running mate nito na si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan.

Sa caption, ibinahagi ni Cantiveros, isa sa mga host ng "Magandang Buhay" at "Pinoy Big Brother," na iba ang saya na maipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang hinahangaang kandidato.

"'Yung mag-celebrate ka ng bday sa @_magandangbuhay at sa @pbbabscbntv is a very overwhelming feeling na. Ano na lang ang mag-celebrate ka ng bday sa rally ni VP Leni. Best bday celebration ever talaga," ani Cantiveros.

Nagpasalamat din si Cantiveros kay Robredo na binigyan siya ng bulaklak para sa kanyang espesyal na araw.

Isa lamang si Cantiveros sa mga bituin na aktibong sumusuporta kay Robredo at Pangilinan.