“How to Move On in 30 Days,” pakikiligin ang mga Pinoy sa abroad

MANILA - Matapos ang mahigit dalawang taon ng pandemya, napapanahon na para sa kiligin muli ang ating mga kababayan sa abroad at muling bigyan ng pag-asa ang mga sawi sa pag-ibig.

Nagsimula na kasi ang pinakaaabangang romantic-comedy ni Maris Racal at Carlo Aquino na ginawa para sa YouTube. Sa unang pagkakataon nagsanib pwersa ang ABS-CBN, ang pinakamalaking content provider ng bansa at ang YouTube para maihatid ang pinakabagong original series na mapapanood via video streaming.

ABS-CBN Entertainment photo

Dahil mapapanood sa YouTube, madali nang matutunghayan ang “How to Move On in 30 Days,” sa buong mundo, kahit sa phone lang ninyo, siguradong matutuwa, maiinis at makaka-move-on at malay n’yo ma-inlove kayo muli.

Ang “How to Move On in 30 Days” ay mula sa direksyon ni Benedict Mique at Dick Lindayag. Tampok sina Albie Casiño, John Lapus, Jai Agpangan, Sachzna Laparan, Kyo Quijano, Sherry Lara, Poppert Bernadas, Hanie Harrar, Elyson De Dios, at James Bello.

ABS-CBN Entertainment photo

Ang ABS-CBN Entertainment ang most subscribed (38 million subscribers) at most viewed (45 billion views) YouTube channel sa Southeast Asia.

Ang “How to Move On in 30 Days,” ay kwento ng isang dalagang iniwan ng kanyang boyfriend at ang kanyang pangako sa sarili na maka-move-on sa loob lang ng 30-araw.

Sa loob ng 30-araw, pinilit niyang makalimot at nag-vlog para ma-record ang kanyang pinagdadaanan.

Nag-hire pa siya ng kunwaring boyfriend para tuluyang makalimot at tuluyang makapag-move on.

Pero magtatagumpay ba siya? Makakapag-move-on ba talaga siya sa loob lang ng 30-araw? O may ibang plano ang tadhana? Tunghayan!

PANOORIN ANG EPISODE ONE: