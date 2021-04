Ogie Diaz ‘di na nagpagka-choosy sa pagpapabakuna kontra COVID-19

Hindi na umano namili pa si Ogie Diaz ng vaccine kontra COVID-19 na ituturok sa kaniya matapos makatanggap na ng unang dose ng Chinese brand na Sinovac nitong Miyerkoles.

Sa kaniyang Facebook page, inanunsyo ng showbiz columnist at talent manager ang pagpapabakuna.

“Nakapag-first dose na ako ng bakuna. Balik ko after 28 days. Sabi nila, kung ano ang available, 'yun ang i-grab, kaya hindi na ako choosy,” ayon kay Diaz.

Ibinahagi rin niya ang ilang proseso sa COVID-19 vaccine program tulad ng pananatili sa vaccine center ng ilang minuto upang obserbahan ang maaaring maging epekto ng bakuna.

Kuwento ni Diaz, pinagpahinga siya ng nars ng mga 15 minuto upang masigurong hindi siya makakaramdam ng pagkahilo na posibleng epekto ng Sinovac.

“Sabi nila, may mga reactions daw after mabakunahan,” ani Diaz.

“Pinag-rest ako for 15 minutes, dahil baka mahilo daw ako o sikmurain ako, o sumakit ang ulo ko o kung anuman ang maging epekto sa akin ng Sinovac, at least andun pa ako.”

May mga pabiro pang banat si Diaz sa health care worker na tumulong sa kaniya.

Sa kasunod na post, may bwelta din ang talent manager sa mga kritiko ng kaniyang anunsyo.

“Nagpabakuna lang ako, ang dami nang bashers. Sige, para lalo kayong mabwisit, magpapatuli naman ako,” pang-aasar ni Diaz.

RELATED VIDEOS:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC