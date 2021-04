‘Hindi bastos’: Rosanna Roces, labis ang paghanga kay Darryl Yap

Galing sa Instagram nina Rosanna Roces at Darryl Yap

Sa kabila ng pagiging kontrobersyal dahil sa mga palabas na ginagawa nito, nakahanap ng kakampi si Darryl Yap sa katauhan ng beteranang aktres na si Rosanna Roces na ikinuwento kung gaano umano kabuti ang batang direktor.

Sa tatlong proyektong kanilang pinagsamahan, alam na umano ni Roces ang pagkatao ni Yap na minsa’y usap-usapan sa social media dahil sa pagsagot nito sa kaniyang kritiko.

Ayon sa aktres, hindi bastos ang direktor, kagaya ng paratang ng marami, at ikinumpara ito sa mga matagal nang nagtatrabaho sa showbiz.

“Unang-una kasi, malalaman mong mabuting tao yan, galing sa bibig mismo ng mga magulang niya, na napakabait na anak ni Direk Darryl. Hindi siya ganu’n kabastos. Kagaya lang din natin. Naku, mas bastos pa nga tayo sa showbiz eh,” ani Roces.

Patunay pa ni Osang na lumabas na sa mga pelikula ni Yap na “Paglaki Ko Gusto Ko Maging Pornstar”, rantserye na “Kung Puwede Lang” (KPL), at “Revirginized”, humanga ito kay Yap dahil sa mabuti nitong kalooban lalo na sa kaniyang pamilya.

“Ang isang hinangaan ko diyan, nu’ng nagka-pera siya talagang pinagawa niya yung bahay nila sa Olongapo,” kuwento ng aktres.

Nakausap din aniya ang magulang ni Yap kung saan naikuwento nila kung gaano kahusay magsulat ang direktor noong bata pa lamang siya.

Dito rin nalaman ni Roces na mismong magulang ni Yap ang kumumbinsi sa kaniya na makipagsapalaran sa Maynila.

“Tinatanong ko din ang magulang niya kung ano rin ang ugali nito. Bata pa daw yan, sa school talagang hindi na siya mahilig magsulat. Matalino talaga. Pumapasa kahit hindi nagsusulat. So, sabi niya, ‘Anak, hindi ka para dito sa Olongapo. Bumaba ka ng Maynila. Doon mo hanapin yung future mo.’”

Hindi rin iniwan ni Yap ang mga naging kasamahan sa teatro sa Olongapo nang pumunta sa Maynila. Ito rin ang mga tao sa likod ng social media hit na “Vincentiments”.

“Makikita mo na pag punta niya sa Maynila kasama nu’ng mga pangarap niya, hindi niya iniwan ’tong grupo niya sa Olongapo which is yung Sa Wakas Theater Group (production staff ng Vincentiments). Through thick and thin daw ay hindi pinabayaan ni Direk Darryl ang kanyang mga anak-anakan sa teatro,” saad ni Roces.

