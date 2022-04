MAYNILA -- Matapos ang tatlong taon, muling nakasama ni Kris Aquino ang isa sa malapit nitong kaibigan na si Darla Sauler, ang head writer noon ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "KrisTV."

Sa Instagram nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Sauler ang retrato na kuha sa muli nilang pagkikita.

Kita rin sa retrato ang mga anak ng aktres na sina Joshua at Bimby.

"Missed you SO MUCH @krisaquino, Kuya Josh and Bimb! Ang saya na finally nakabisita na sa ’yo. Love you guys so much! And tuloy-tuloy lang ako sa dasal for your health Krisy. See you again soon," ani Sauler.

"Halos 3 years kaming 'di nagkita ng personal ni Krisy, pero halos araw-araw naman kaming magkausap. Ganun talaga pag 'yung katrabaho mo, nagtitiwala sa ’yo at tinatrato kang kaibigan… eventually magiging pamilya talaga kayo. Kaya nakaka-emo to see Kuya and lalo na si Bimb na literal kong nasubaybayan ang paglaki. Thank you Lord kasi lahat halos ng hosts na nakatrabaho ko before, hanggang ngayon bahagi pa rin ng buhay ko. Kasi may tiwala, pagmamahal at respeto lagi sa puso," dagdag ni Sauler.

Bago pa ang pagkikita nila Sauler at Aquino ay una nang bumisita sa batikang host ang aktres na si Angel Locsin.

Matatandaang maliban sa kanyang autoimmune disease, napag-alaman na mayroon ding erosive gastritis at gastric ulcer si Aquino.

Samantala, si Sauler din ang head writer ng "Magandang Buhay" na siyang pumalit sa "KrisTV." Matatandaang nagpaalam sa "KrisTV" si Aquino dahil sa problemang pangkalusugan noong 2016.