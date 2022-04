Isang bagong tagumpay ang ibinahagi ng "Pinoy Big Brother: 737" big winner na si Miho Nishida bilang isang ina.

Sa Instagram, ibinahagi ni Nishida ang mga retrato at video kung saan kita ang pagtatapos sa elementarya ng kanyang anak na si Aimi sa Japan.

Sa caption, binati ni Nishida, isang single mom, ang kanyang anak sa pagtatapos nito.

"Congratulations on graduating from elementary school Next, junior high school student. Ang bilis ng panahon," ani Nishida.

Sa kanya ring Instagram, ibinahagi ni Aimi, 12, ang mga retrato na kuha mula sa kanyang graduation day.

Matatandaang habang nandito pa noon sa Pilipinas si Aimi ay sinubukan din nito na pasukin ang showbiz nang mapabilang sa kiddie gag show ng ABS-CBN na "Goin' Bulilit" noong 2015.

Nitong Enero, sa naging eksklusibong ulat ng "Kapamilya Update" ng ABS-CBN Entertainment, ibinahagi ni Nishida ang dahilan sa desisyon niyang magbalik sa Japan at kung ano na ang mga bago sa kanyang buhay.

Aniya, ang kawalan ng trabaho ang nagtulak sa kanya para muling bumalik sa Japan kasama ang anak.

Pag-amin ni Nishida, malaki ang epekto ng pandemya sa kanyang buhay bilang isang artista.

Sa nasabi ring panayam ay ibinahagi ni Nishida na nagtatrabaho siya sa isang aesthetic salon.

Matatandaang pinasok ni Nishida ang mundo ng showbiz sa pagsabak niya bilang housemate sa "PBB" noong 2015. Sa loob din ng bahay ni Kuya, nabuo ang tambalan nina Nishida at dati ring housemate na si Tommy Esguerra.

Huling napanood si Nishida sa seryeng "Since I Found You" noong 2018.