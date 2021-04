‘Lucifer’ star na si Tom Ellis, isa sa peg ni JM de Guzman sa ‘Init sa Magdamag’

Galing sa Instagram ni JM de Guzman



Hindi pa man umeere, labis nang pinag-uusapan ng mga fans ang bagong serye ng ABS-CBN na “Init sa Magdamag” kung saan isa ang aktor na si JM de Guzman sa bibida kasama sina Yam Concepcion at Gerald Anderson.

Sa isang virtual press conference, ibinahagi ni De Guzman ang ilan sa mga inspirasyon niya upang magampanan nang maigi ang karakter niyang si Peterson Alvarez na asawa ni Rita Tuazon (Concepcion).

Kuwento ng aktor, isa sa mga peg ay ang karakter ng international actor na si Tom Ellis bilang Lucifer Morningstar. Kumukuha rin ito ng inspirasyon sa isang karakter sa series na “Kingdom” upang mabigyang pagkatao si Peterson sa serye.

“Nung pinitch sa akin 'yung character, I asked them na bigyan ng masustansiyang back story 'yung character. Nagtanong ako... kumuha ng pegs like sa character ni Lucifer in terms of body language, yung sa character ng 'Kingdom' na may fighter na drug addict na edgy, so kumuha ako sa kanila ng mga peg and then sabay sabay naming minold nila direk. So 'yun si Peterson Alvarez,” ani De Guzman.

Umaasa ang aktor na maraming makaka-relate sa kuwento ng bagong teleserye lalo pa’t naging maigting ang collaboration ng mga staff at artista ng nasabing palabas upang mapaganda umano ito.

“Hindi mediocre 'yung storya. And kung paano nag-collaborate 'yung creatives and 'yung mga artists, staff, kami kami po. Pinag-uusapan talaga namin. Talagang puso’t kaluluwa namin 'yung inilatag namin dito para the best way we can to tell the story,” saad ni De Guzman.

“Sana may maka-relate, sana may maiangat kami na nandun sa sitwasyon gaya nung sitwasyon nung tatlo naming characters and 'yun 'yung pangako na maibibigay namin. Mahirap din 'yung pinagdaanan naming lahat para gawin itong story.”

Sa ngayon, focus muna umano si De Guzman sa pag-arte lalo pa’t patuloy siyang nabibigyan ng mga karakter na lalong nagpapakilala sa kaniyang pagkatao.

“'Yung state siguro ng puso ko ngayon is always aiming for maturity. So that’s why I love acting, that’s why passion ko siya talaga because I get to confront 'yung mga hindi ko alam na weak part ng pagkatao ko when presented a character na may ganitong conflict, may ganitong dynamics,” pahayag ng aktor.

Nang tanungin kung kagaya ng kaniyang gagampanang role sa serye, handa rin ba siyang magbago para sa taong mahal niya, sinabi nito na makapangyarihan ang pag-ibig at marami itong kayang gawin sa isang tao.

“Naniniwala ako kay Jesus and sa pamamaraan ng pag-ibig can change the world so it’s a powerful thing. It can hurt you, it can kill you, it can make you better, it can make you someone na hindi mo akalain magiging ikaw.”

Nakatakdang umere sa Abril 19 ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

