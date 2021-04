Kobie Brown ng 'PBB' inaming nililigawan na si Andrea Abaya

Galing sa Instagram ni Kobie Brown

Hindi na itinago pa ng isa sa mga "Pinoy Big Brother: Connect" housemate na si Kobie Brown ang kaniyang espesyal na pagtingin sa kasamahang si Andrea Abaya matapos aminin na nililigawan na nito ang dalaga.

Ikinuwento ni Brown sa kaniyang panayam sa virtual show na “I Feel U” ang tunay na estado nilang dalawa ni Abaya na kapwa nakapasok sa Big 4 ng reality competition.

“I can say I am already courting her po,” pag-amin ni Brown.

Ayon pa sa Filipino-British housemate, labis niyang nagustuhan ang pagiging totoo ni Abaya bukod pa sa lagi siya nitong napapasaya kapag magkasama sila.

“What I can say about me and Andrea is it’s so genuine. I really like her, I really like Andrea. When I am with her, she makes me happy,” ani Brown.

Dagdag pa niya, ngayon lamang siya nakatagpo ng babae na naging bukas siyang magbahagi ng kaniyang mga personal na kuwento.

“When I am around her I wanna give my 100%, I wanna listen to her and talk to her. I’ve never been so open to a girl before. The feelings between me and her are genuine. I’ve never met anyone like her,” tugon nito.

Ngunit sa kabila ng pag-amin, hindi naman umano ito nagmamadali at sinasamantala ang pagkakataon na mas makilala pa ang isa’t isa.

“Of course, I wanna meet her friends first. We are still getting to know each other better. At the moment, she’s really been consistent. I really like her,” saad ni Brown.

Mapapanood ang nasabing episode ng “I Feel U” sa Linggo, Abril 11, sa Facebook at YouTube channel ng Star Cinema.

Related video:

