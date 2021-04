Jason Francisco, ibinahagi ang hiling para sa kaarawan ni Melai Cantiveros

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Puno ng pagmamahal ang mensahe ni Jason Francisco para sa misis nito na si Melai Cantiveros na nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong Martes, Abril 6.

Sa pinakabago nilang vlog, ipinasilip ni Jason ang naging pagsalubong nila sa kaarawan ni Melai.

Muli ring pinasalamatan ni Jason si Melai sa pagiging mabuti nitong asawa at ina sa kanilang mga anak.

"Gusto ko lang batiin ng isang napakasayang happy, happy birthday siyempre ang aking bebe, ang aking chick, ang aking nag-iisang asawa. Gusto ko lang naman na maging masaya ka sa araw na ito. Siyempre gusto ko mag-thank you sa iyo dahil sa napakabuti mong asawa at isa kang napakabuting nanay sa ating mga anak," ani Jason.

"More birthdays to come. My wish is always to have you with me. Siyempre ang wish ko is good health. Number 1 'yan. Number 2, sana ay safe ka always siyempre with me. We love you, I love you and I love you again," dagdag ni Jason.

Nito lamang Disyembre ay nagdiwang sina Jason at Melai ng kanilang ika-7 anibersaryo bilang mag-asawa.

Ikinasal sila noong Disyembre 2013 matapos nilang magkakilala sa "Pinoy Big Brother" noong 2009.

Sa ngayon ay dalawa na ang anak nina Francisco at Cantiveros.

