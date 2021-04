David Chua, itinangging ginagaya ang Korean star na si Gong Yoo

Galing sa Instagram nina David Chua at Management SOOP

Bagamat isang masugid na taga-hanga ni Gong Yoo, itinanggi ng aktor na si David Chua na ginagaya nito ang Korean actor at dumipensang ginampanan niya nang maayos ang mga naging karakter sa iba’t ibang palabas sa ABS-CBN.

Sa ulat ng PUSH, sinabi ni Chua na labis ang paghanga niya kay Gong lalo na sa hit series nitong “Goblin.”

“I’m such a big fan. I think I’ve watched his series 'Goblin' three times. He's so talented. His facial expressions are so truthful and natural and they're never the same. He's versatile and good-looking too,” pag-amin ng aktor.

Dagdag pa nito, pangarap niyang gampanan ang karakter ng Korean star sakaling magkaroon ng Filipino adaptation sa “Goblin.”

“It’s my dream to play a Pinoy adaptation of 'Goblin.' Great story, great acting, so memorable,” saad nito.

Ayon pa kay Chua, pasok sa panlasang Pinoy ang nasabing Korean drama dahil kumpleto ito sa mga elemento na hinahanap ng mga manonood kagaya ng romance, fantasy, at unrequited love.

“'Goblin' has all the elements of what Pinoy televiewers want is in this storyline, romance, fantasy, good versus evil, a supernatural being in love with an ordinary mortal, ultimate sacrifice in the end, unrequited love,” papuri ni Chua.

Ngunit sa kabila nito, pinabulaanan niya ang mga puna sa kaniya na “copycat” siya ni Gong. Sabi ng aktor, patunay umano ang mga role na ginawa na niya sa higit 30 na palabas ng Kapamilya network na wala itong ginagayang sinuman.

“I never aspired to be just some copycat. I play roles with as much authenticity as possible. All my roles in the 30-plus TV shows I've done with ABS-CBN were hardly copies of anything or anyone,” paliwanag ni Chua na huling napanood sa seryeng “Love Thy Woman.”

Kuwento pa ni Chua, noong una siyang pumasok sa showbiz, Tom Cruise na style ng buhok ang ginagaya nito ngunit napagtanto niya na hindi pang-Amerikano ang kaniyang itsura.

Kasabay nito ang unti-unting pag-usbong ng kulturang Koreano sa Pilipinas na aniya mas malapit sa kaniyang Asian features.

“I'm inspired by it, but not really taken over. I still prefer to be known as myself and not some look-alike. I like clean, simple lines and colors for clothing to balance off my rugged head of hair,” tugon ng aktor.

Mas nahuhumaling din aniya siya sa mga suot at istilo ng mga K-drama actor kaysa sa mga K-pop performers ngunit dahil sa mainit sa Pilipinas, hindi niya ito magaya nang lubusan.

“I wish I could wear more of those turtle necks, jackets and trenches. Unfortunately, it's hot here,” pahayag ni Chua na unang nakilala sa “My Girl” nina Kim Chiu at Gerald Anderson.

Pinuri rin ng aktor ang kalidad ng mga palabas mula sa Korea dahil tumatatak umano ang mga ito sa publiko kagaya ng “Crash Landing on You” at “My Sassy Girl.”

