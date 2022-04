Sino si Nico Matugas sa buhay ni Anji Salvacion?

Mula sa Instagram nina Anji Salvacion at Nico Matugas

Nilinaw ng Kapamilya singer at “Pinoy Big Brother” Season 10 finalist na si Anji Salvacion na malapit na kaibigan lamang niya si Nico Matugas.

Matapos maging usap-usapan ang pagiging malapit kay Matugas, ipinaliwanag ni Salvacion sa Star Magic Inside News na matagal na silang magkakilalang dalawa nang magkasabay mag-audition sa isang singing contest sa Siargao.

Aniya, Grade 8 pa lamang siya ay kaibigan na niya si Matugas na isa umano sa mga tao na nagpapaalala sa kaniyang magpakumbaba.

“We're really close. He's one of the people that keeps me grounded. One of my truest friends way before when I was a little,” saad ni Salvacion.

Kuwento pa ng “PBB” Top 2 finisher ng celebrity audition, nais lamang niyang protektahan ang kaibigan sa mga basher kaya hindi nito sinasagot ang mga espekulasyon noon.

“As much as possible, I want to protect him and our friendship din. Coz this industry, when it is in public eye, everything will be chaotic,” sambit pa ng singer.

Watch more on iWantTFC

“I want to protect from bashing kasi everybody is telling him na clout chaser daw. They don't know na we're friends na way before when we were kids.”

Sa kabila ng ilang hirit ng netizens, nagpapasalamat naman si Salvacion sa mga taong masaya sa pagkakaibigan nila ni Matugas.

Dagdag pa nito, mahirap makahanap ng kaibigan na hindi mang-iiwan hanggang dulo tulad ni Matugas.

“To think na medyo nagkalayo rin kami for a long while kasi we're busy with our own careers...na-appreciate ko sa friendship namin na kahit hindi kami laging nagkikita, at least we know na that friendship is really strong,” ani Salvacion.

Samantala, naghahanda na si Salvacion para kaniyang nalalapit na solo virtual concert sa Abril 30 sa KTX.ph.

Maaari nang bumili ang mga fans ng ticket para sa "Feels: The Concert" ni Salvacion. Nagkakahalaga ng P199 ang kada tiket habang ang VIP tickets ay P399.

Kung nais mapanood ang behind-the-scenes documentary ng show, nasa P599 ang halaga ng ticket.