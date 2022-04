PBB: Stephanie bumuhos ang luha nang makita ang ama

Mula sa Kapamilya Online Live

Naging madamdamin ang muling pag-uusap nina Stephanie Jordan at ama nitong si Michael nang mabigyan ng pagkakataon sa “Pinoy Big Brother” (PBB).

Bumuhos ang luha sa episode ng reality show nitong Miyerkoles matapos pagawin ng kanta ni Big Brother si Stephanie para sa kaniyang ama na minsang nakipaglaban sa sakit na throat cancer.

Ngunit bilang sorpresa, palihim na kinausap ni Kuya ang tatay nito upang pakinggan ang music class ni Stephanie at kalauna’y maging kunwaring estudyante ng teen housemate.

Tinuruan ni Stephanie ang ama ng chords ng isinulat na kanta ngunit hindi niya ito nakikita at hindi alam ang pagkakakilanlan.

Matapos ang one-on-one session, nagawang kantahin ni Stephanie ang binuong kanta habang ang mystery student na si Michael ang siyang tumipa ng gitara.

Sa huli, ipinakita rin ni Big Brother ang ama nito na labis na nagpaiyak sa housemate.

“I know that I don't talk to you much anymore especially when you got sick but I hope you know I do care about you, Dad. It really just hurts to see you when you're sick,” sambit ng anak.

“We're very proud of you. Miss you. Just give your 100% no matter what happens, we're so proud of you,” sagot naman ni Michael.

Pinuri rin nito ang isinulat na kanta ng kaniyang anak na mensahe para sa kaniya.

Bago ang makabagbag damdaming pagtatagpo ng mag-ama, binigyan muna ni Kuya si Stephanie ng isa pang task na maging music teacher ng mga housemates.

Bilang isang guro, tinuruan nito ang limang kasamahan na sina Paolo Alcantara, Dustine Mayores, Eslam El Gohari, Stef Draper, at Maxine Trinidad ng basic chords ng gitara.

Dito rin ibinahagi ni Stephanie ang kwento ng kaniyang kanta.

“I had to write a song and it actually really meant something,” saad nito na inaming minsang nagalit sa ama dahil lagi itong wala sa kaniyang kaarawan. Nagtatrabaho noon abroad si Michael.

Ngayong retired na sa pagtatrabaho ang kaniyang tatay, umiiwas naman siyang makita ito dahil hindi niya kayang makita na may sakit ang ama.

“Ang bad ng timing ko kasi ngayong andito siya, hindi ko siya kinakausap. Palagi na ko sa kwarto ko. Kasi, may sakit siya. It's hard to watch someone you love the most be in pain,” paliwanag ng housemate.

Samantala, aminado naman si Michael na nakakaramdam ito ng pagsisisi na hindi nakasama ang mga anak noong lumalaki ang mga ito. Ngunit, sinigurado nito na palagi siyang nandiyan para sa bunsong anak.

“I'm here for her no matter what. She's my blood, my job, my responsibility is to her forever. 'Til the day I die, it will always be to her, and to my family,” ani Michael.

Nominado sa ikalawang pagkakataon si Stephanie at nanganganib na lumabas ng Bahay ni Kuya.