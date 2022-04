MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Nadine Lustre ang kuwento sa likod nang nag-viral niyang retrato kung saan bumibili siya ng sawsawan para sa litson.

Matatandaang ang nasabing retrato na nakunan noong nakaraang taon ay nagbunga ng iba't ibang meme sa social media.

"Actually alam ko na kinukunan ako ng picture pero kasi 'yung time na 'yun, sobrang gutom na 'ko, sobrang pagod, nag-surf kami. Tapos bumiyahe pa kami. So, alam mo 'yung gutom na gutom ka, tapos gusto mong kumain, tapos 'yung chicken na nabili mo walang sarsa. So sabi ko bili muna ako sa tindahan," ani Lustre sa "We Rise Together" nitong Lunes.

"Nakita ko na pinipicturan ako pero sabi ko na lang, bahala na, okay na 'yan," dadag na kuwento ni Lustre.

At dahil mahilig din sa memes, sinabi ni Lustre na wala rin siyang pakialam na makita ang mga retrato niya na patagong kinunan.

"Personally I love memes, eh. Mas natuwa pa nga ako nang lumabas 'yung photo na yon," aniya.

Sa Lustre ang bida sa pelikulang "Greed" na magsisimulang ipalabas ngayong Abril 8 sa Vivamax.