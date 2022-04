Enzo Pineda sa pelikulang 'Dok'

MAYNILA -- Inamin ng aktor na si Enzo Pineda na malapit sa kanya ang bagong pelikulang pinagbibidahan na "Dok."

Sa ulat ng PUSH na inilabas nitong Martes, ibinahagi ni Pineda na ang pagkakaroon ng COVID-19 at maging ng iba pa niyang mga mahal sa buhay ang dahilan kung bakit nakaka-relate siya sa kanyang karakter sa pelikula bilang isang doktor.

“I feel honored kasi isa ito sa mga pelikula na 'yung story, character ay hindi ko pa nae-experience. Of course, in our line of work, 'yung mga usual po na projects na ginagawa at least naging breather ito sa akin to try something new and to try something relevant sa ating mga kababayan," ani Pineda sa premiere night ng "Dok" na ginanap sa Sta. Lucia Cinema nitong Abril 3.

“Kasi we all had our own COVID experiences which is why I feel that this movie is somehow relatable to a lot of us. It may not happen exactly pero similar because we all had the virus,” dagdag ni Pineda.

Sa panayam, ikinuwento ni Pineda na tinamaan siya ng virus kahit pa fully vaccinated na siya. Matapos niya ay nahawaan naman ang kanyang ama. Parehong na-ospital ang mag-ama at ang aktor mismo ang nagbantay sa kanyang magulang.

“My dad was admitted for COVID. The doctor told him na pupwede siyang magsama ng companion basta naka-PPE. So nagpaalam ako sa dad ko kung puwede bang ako na lang ang sumama sa kanya. And he asked the doctor if okay lang ba na may dalawang positive patients sa isang room. Kung mas malala ba 'yung symptoms ng isa mas mahahawa ba ako? Hindi naman daw so pinayagan ako kaya dalawa na kaming na-confine. So ako na 'yung nag-alaga sa dad ko for a week,” kuwento ni Pineda.

Ayon kay Pineda, base ang pelikulang "Dok" sa tunay na pangyayari.

“This is an inspiring movie based on true events. It’s about a doctor who experienced hardships nung bata siya, victim po siya ng bullying, nagkaroon po siya ng mga learning deficiency tapos became a successful doctor this pandemic,” ani Pineda.

Ilan din sa mga bituin na tampok sa "Dok" ay sina Mickey Ferriols, Rob Sy, LM Mercado, Aryan Akhtar, Maria de Ramos, at Potchi Angeles sa direksiyon at panulat ni Atty. Maria Angelica de Ramos.

Magsisimulang ipalabas ang "Dok" sa mga piling sinehan simula ngayong Miyerkoles, Abril 6.