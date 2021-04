Sharon Cuneta, inaming apektado ng ECQ ang taping para sa 'Your Face Sounds Familiar'

MANILA – Aminado ang aktres at mang-aawit na si Sharon Cuneta na miss na niya ang mag-taping para sa programa ng ABS-CBN na "Your Face Sounds Familiar."

Sa Instagram, ibinahagi ni Cuneta na nabago ang iskedyul ng taping ng kanilang show dahil sa enhanced community quarantine (ECQ).

Kasama ni Cuneta bilang mga hurado ng pinakabagong season ng "Your Face Sounds Familiar" sina Ogie Alcasid at Gary Valenciano.

Sina Jed Madela at Nyoy Volante naman ang mga mentor at si Luis Manzano ang host ng programa.

"Tapings for 'Your Face Sounds Familiar' have been well, they're constantly being moved because of the ECQ, na-extend pa. So ang tagal pa ng next taping and I miss na the studio, I miss na sila Ogie. For me it's the happiest show I've ever been part of," ani Cuneta.

Ayon kay Cuneta, pamilya na ang turingan nila sa "Your Face Sounds Familiar."

"Siyempre mahal ko 'yung mga naging shows ko 'yung 'TSCS,' 'yung unang 'Sharon,' 'yung pangalawang 'Sharon.' Over 23 years, tatlong shows na dala-dala ang pangalan ko, mahal na mahal ko, nami-miss ko, musical, talk at variety. Pero ang mga kasama ko kasi sa 'Your Face' sina Ogie, Gary si Luis, dati si Billy (Crawford), si Jed, si Nyoy, tapos 'yung dancers lahat sila, family na talaga kami roon," ani Cuneta.

"Doon talaga constantly sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa dahil kay Ogie primarily, tapos kay Luis siyempre. Tapos kapag nagpe-perform 'yung aming celebrity contestants siyempre hindi ka lang amazed, minsan may funny numbers din silang ginagawa. So it's really a happy, happy show and we all love doing it," dagdag ni Cuneta.

"It breaks may heart, 'yung alam mong taping kayo nang taping, nag-e-enjoy ka, tapos patapos na 'yung isang season ang sakit. Kaya lang nade-delay pa 'yung sepanx ko. Buti na lang rin ng dahil sa ECQ nga at sa overall effects ng COVID. Parang masyado siyang in love sa atin ayaw niya tayong iwanan."



Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

