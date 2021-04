Negosyo ni Ara Mina tinangkang lokohin ang mga empleyado para pagnakawan

Galing sa Instagram ni Ara Mina

Nabahala ang aktres na si Ara Mina sa tila tangkang pagnanakaw sa mga branch ng kaniyang cupcake shop matapos may magpadala ng mensahe sa kaniyang mga empleyado na nagpapanggap na ito ang artista.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ni Mina ang mga screenshot ng mensahe na ipinadala sa ilang branch ng kaniyang negosyo na nagtatanong kung sino-sino ang mga pumasok sa trabaho at nagpakilala bilang ang aktres.

Ikinalungkot ng aktres na napapanood sa “Ang Probinsyano” ang panloloko na ito sa gitna ng pandemya.

“Sa ganitong panahon ng pandemic, hindi ko lubos maisip kung bakit may nakakagawa pa ng ganitong panloloko,” ani Mina.

Hinala niya, tinatangkang pagnakawan ng ilang tao ang kaniyang negosyo na Hazelberry kaya nagpadala ng mga mensahe.

“Someone or maybe some people are attempting na lokohin at pagnakawan ang mga branches ng #Hazelberry by sending messages like these at nagpapanggap na ako. Ang galing ng mga taong ito,” dagdag pa ng aktres.

Pahayag ni Mina, hindi naman kalakihan ang kaniyang business at nagsusumikap lamang silang maghanap-buhay sa kabila ng hirap ng sitwasyon ngayon.

Nagpasalamat din ito sa kaniyang mga empleyado na hindi nagpaloko sa nagpadala ng mensahe.

“Salamat na lang sa Diyos at alisto ang mga staff namin and they know what to do sa mga kaduda-dudang pagkakataon,” tugon nito.

Pinaalalahanan din niya ang mga kapwa negosyante sa ganitong modus dahil baka sila naman ang sunod na biktimahin.

“Anyway, sa mga kapwa ko business owners, beware of ploys such as this. Be safe, not only against the virus.”

