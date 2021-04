Melai Cantiveros, ipinaliwanag kung bakit ‘di pinapaaral ang mga kamag-anak

Galing sa Instagram ni Melai Cantiveros

Matapos manalo sa "Pinoy Big Brother" noong 2009, nagtuloy-tuloy ang karera ni Melai Cantiveros sa showbiz ngunit inamin nito na sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na pamumuhay, tumanggi umano siyang magbayad ng pampaaral ng mga kamag-anak.

Sa vlog na inilabas ng aktor na si Enchong Dee, natanong si Cantiveros kung paano nito pinanghahawakan ang kaniyang pera ngayong tuloy-tuloy pa rin ang kaniyang trabaho.

Dito ibinahagi ng komedyante at host ng “Magandang Buhay” na pinalaki silang magkakapatid ng kaniyang ama na hindi dapat umaasa sa ibang tao.

Kaya naman sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na buhay, hinayaan nitong maging responsable ang mga kamag-anak sa pagpapaaral sa kani-kaniyang mga anak.

“Kunyari sa mga pinsan ko, hindi ako magbabayad ng mga tuition fee nila. Hihingan ako ng kapatid ng pang-tuition, [sasabihin ko] ‘Ba’t ako [magbabayad ng] tuition fee ng anak mo?’ Eh anak mo ‘yan,” ani Melai.

Ayon pa kay Cantiveros na may sarili na ring pamilya, pinagagalitan niya ang mga kaanak na manghihingi sa kaniya ng pambayad sa tuition upang maunawaan nito na kailangan din nilang magtrabaho.

“The best 'yung maging breadwinner pero dapat breadwinners. Lahat kayo breadwinners ng family. Kunwari nagta-trabaho si Ate. Dapat nagta-trabaho ka rin. Kunyari sinabi ng kapamilya ko tuition fee, [sasabihin ko] ba’t ako mag-tuition fee? Pagalitan talaga. Manginginig ka talaga, partner,” dagdag pa ni Cantiveros.

“Pag responsibilidad mo, responsibilidad mo ‘yan. Kasi pinasok mo ‘yan. Hindi pwedeng ako ‘yan.”

Ngunit kuwento rin nito na kapag umuuwi siya sa General Santos City, siya naman umano ang umaako ng mga gastusin kapag magbabakasyon silang pamilya.

“Pag umuwi ako ng GenSan sa December, i-prepare niyo na ang bag niyo kasi hindi na kayo makaka-stay sa bahay niyo. Kasi pupunta kami ng Davao, pupunta kami ng Bohol. Ako lahat ‘yan,” tugon ng aktres at host.

Ibinahagi rin Cantiveros na noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya pagkatapos ng "PBB," labis niyang in-enjoy ang kaniyang kinikita kagaya ng pagpunta sa iba’t ibang mga resort kasama ang mga barkada.

Ngunit nang magsimulang magkaroon ng pamilya, nagbago umano ang kaniyang gawi sa buhay at nag-focus na lamang sa kanilang mga anak ni Jason Francisco.

“Pero this time, nu’ng nag-asawa ako, nagkaroon kami ng anak, nagbago na. Nakita ko kung ano ang ikabubuti ng anak namin, doon kami. May mga investment, may mga ipon. ‘Yung mga ganu’n. Pero hindi ako, partner, maluho,” saad ni Cantiveros.

