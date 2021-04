Anak ni Ai Ai delas Alas na si Sophia, engaged na

MAYNILA -- Engaged na ang nag-iisang anak na babae ni Ai Ai delas Alas na si Sophia Andrea sa nobyo nitong si Vince Bautista.

Sa Instagram, ni-repost ni Ai Ai ang retratong inilabas ni Sophia kung saan kitang suot nito ang kanyang engagement ring.



Sa caption ng kanyang post, hiniling ni Ai Ai kay Bautista na huwag pababayaan si Sophia.

"Happy for you aking bunso @sophdelasalas and dong 'wag mo papabayaan ang aking only girl at bunso ...naway maging maligaya at puno ng pag mamahalan ang inyong pagsasama... at happy bday na din sayo dong @vincebautistaa," ani Ai Ai.

Kuwento pa ni Ai Ai 'di niya napigil ang maging emosyonal sa naging engagement ng anak.

"Nakiiyak din ako sa proposal feelingera ...nakita ko kasi ang anak ko umiyak tears of joy nakisali na din ako," dagdag ni Ai Ai.

Samantala, sa caption ng kanyang post sa Instagram, ibinahagi ni Sophia ang saya na ibigay ang kanyang "oo" kay Bautista.

"I just said YES to my person. The funniest proposal ever — I wouldn’t have it any other way," ani Sophia.



Nito lamang nakaraang buwan ay nagtapos si Sophia ng kursong Early Childhood Education sa De La Salle University.

Si Sophia ay anak ni Ai Ai sa mang-aawit na si Miguel Vera.